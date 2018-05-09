بالفيديو..أردوغان : مستعد للتنحي

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أردوغان مستعد للتنحي

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أردوغان مستعد للتنحي
أردوغان مستعد للتنحي

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أردوغان

مستعد

التنحي عن السلطة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه مستعد للتنحي عن السلطة، فيما لو قال الشعب إن الوقت أصبح مناسباً لتنحيه.

 تصريح أردوغان جاء خلال كلمة ألقاها في اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال فيها: “الشعب هو من اختارنا لزعامة حزب العدالة والتنمية، وهو من اختارنا لرئاسة الوزراء والجمهورية.

وأضاف :  فيما لو قال الشعب إن الوقت أصبح مناسباً، حينها سنتنحى جانباً

وقد استغل زعماء المعارضة التركية هذه التصريحات لصالحهم ، منهم  ميرال أكشنار مرشحة الرئاسة عن حزب الخير .

فيما أكد مرشح الحزب الجمهوري "محرم إنجه" أنه سيتطرق لتصريح أردوغان خلال حملته الانتخابية في أدرنة ، وذلك من خلال تغريدة كتب فيها : " سنقول مناسب في أدرنه".
شاهد الفيديو:

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