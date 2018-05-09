تعرفي على سر جمال الشعر الهندى

09 مايو 2018 - 10:12 ص

يعتبر الشعر الهندي من أجمل أنواع الشعر في العالم، فهو يمتاز بلمعانه وكثافته وطوله.

ويتوقف سر جمال الشعر الهندي وصحته على الزيوت التي يستخدمونها وطريقة وضعها على الشعر والتي أخذت عن التراث الهندي منذ عصور قديمة واصبحت عادة متأصلة انتجت عنها شعر رائع جاذب يسحر النظر

أفضل أنواع الزيوت للشعر بالهند

يعلن خبراء العناية بالشعر في الهند أن زيت جوز الهند هو الأفضل لما له من فوائد مرطبة للشعر ومهدئة لفروة الرأس ولكن ينصح الخبراء بالتخلص من الحرارة عن استخدام الزيت لأن الحرارة لها تأثير ضار يضعف جذور الشعر ويسبب تساقطه فتوجد أنواع كثيرة من زيت جوز الهند لكن يفضل الخبراء استخدام الزيت الطبيعي الخالي من المواد الحافظة والكيميائية لأنها تفقد الزيت خواصه المفيدة كما ينصح وضع جوز الهند كمكون أساسي في طعامك

فؤائد الزيت لشعر

فهناك مفهوم خاطئ حيث يعتقد معظم الناس أن هناك ارتباطا بين وضع الزيت على الشعر وكونه دهني ولكن يعلن خبراء الشعر بالهند أن وضع الزيت على الشعر لا يجعله شعرا دهنيا بل على العكس يمنحه فوائد كبيرة تتمثل في الآتي:

- الزيت يقدم معالجة عميقة للشعر

- يطهر فروة الرأس من ذرات الغبار الدقيقة التي تسبب تكون قشرة الرأس

- يعالج مشكلات تهيج فروة الرأس

- يقي الشعر من الإصابة بالعدوى

- يمنع تساقط الشعر

- كذلك وضع الزيت فوق فروة الرأس يجعلها تشعر بالاسترخاء وهذه عملية هامة جدا للحصول على شعر صحي

طريقة وضع الزيت الصحيحة

تقوم المرأة الهندية بوضع الزيت على الشعر قبل غسله على خلاف الطرق التقليدية المنتشرة في جميع أنحاء العالم حيث تستخدم المرأة الزيت أو البلسم بعد غسله بالشامبو والطرق الصحيحة لاستخدام الزيت بناء على ما ينصح به خبراء الهند حتى يحصل شعرك على الفوائد المطلوبة من زيت الشعر اتبعي الطرق التالية في وضعه:

ضعي كمية قليلة من زيت جوز الهند أو غيره من الزيوت المفيدة فوق فروة الرأس ثم مشطي الشعر من فروة الرأس إلى أسفل حتى يصل لأطراف الشعر ثم لفي فوق رأسك فوطة مبلة بالماء الساخن حتى تساعد الزيت على اختراق فروة رأسك وتغذية جذوره وفرده واترك الزيت فوق شعرك لمدة لا تقل عن ساعة أو حتى ليلة وضحاها ثم غسل الشعر والتأكد من نظافة فروة الرأس وأن الزيت تمت إزالته تماما منها مع تجنب استعمال المنظفات القاسية لأنها تسبب تكسر وجفاف الشعر على ان يستخدم الزيت مرتين أسبوعيا على الأقل أو في اليوم الذي يسبق غسله

نصائح ووصفات هندية للعناية وتجميل الشعر

- في الليل وقبل الذهاب للنوم دلكي شعرك بفرشاة مائة مرة لكن بلطف لأن هذا يزيد من نشاط الدورة الدموية في فروة الرأس ويقوي نمو الشعر

- قبل غسل شعرك بنصف ساعة دلكي فروة رأسك بلبن جوز الهند فعند تدليك شعرك بالزيت، دلكيه باللبن الخام واغسليه بعد ساعة فابقاء الزيت على الشعر دائما يسبب جفاف فروة الراس وبالتالي تساقط الشعر

- سخني زيت الزيتون ودلكي شعرك به وبعدها خذي حمام بخار وبعمل ذلك بانتظام ستخلصين من أطراف الشعر المتشققة

- الشعر الصحي يبدأ من عنايتك بجسمك فالأغذية التي تتناوليه تؤثر بشكل أساسي في الحصول على شعر صحي حاولي تناول الكثير من الخضراوات والفواكه التي تحوي السكر الطبيعي كذلك تناولي منتجات الألبان كالحليب واللبن.

- تناول جوز الهند حيث ثبت أنه الوصفة الأساسية للشعر الصحي انثري القليل منه على السلطة