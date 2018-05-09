  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
أردوغان مستعد للتنحي

بالفيديو..أردوغان : مستعد للتنحي

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدى تودع "هنا العاصمة"

الدكتور طارق شوقي

بشرى سارة لطلاب المدارس التجريبية واللغات

سما المصري

تحذير زعيم الجماعة الإسلامية لـ"سما المصري"

الدولار والجنيه

أسعار الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة

ضحية التحرش الجنسي

مفاجأة وراء التحرش بفتاة وسط البلد

وائل الإبراشي

لن تصدق اللفظ الذي قاله ضيف الإبراشي على الهواء

بكري

بكري يهاجم انسحاب ترامب من اتفاقه مع إيران

ضحايا الحادث

رسالة على هاتف ضحية "الرحاب" تغير مجرى الأحداث

جزء من المشادة

ضيف يركل الكرسي باتجاه مذيع "الحدث اليوم" بعد طرده

شاهد.. لقطات مرعبة لرجل محاصر بين 3 آلاف نحلة

فيديو

منار شديد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. رجل يصطحب "ثعبان" لتناول العشاء

#

أول فيديو لحطام الطائرة الإسرائيلية

#

تحذير أممي من مصير 5300 لاجئ روهينجي

#

بالفيديو.. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

 تمكن مربي نحل من الحفاظ على هدوئه عندما طارت 3000 نحلة إلى سيارة يقودها إلى منزله.

وكان  "والاس ليذروود" اشتري نحو 18 ألف نحلة حية، لكنه تركها في سيارته وذهب للقيام بعمل ما في مكان قريب.

وقبل مغادرته، نقل 3 صناديق إلى مقصورة شاحنته، لكن واحدا من الصناديق لم يكن مغلقا بإحكام ما أدى إلى انتشار النحل داخل السيارة،وفقا لموقع مترو

وبدورة قال "والأس": إنه دفع 165 دولارا لكل صندوق، ولم يرد فقدان النحل لذلك قرر القيادة 40 ميلا إلى منزله والنحل من حوله في كل مكان،  مضيفا إن النحل لم يتعرض له طوال رحلته، لكنه حاول الاقتراب منه عندما حاول إخراجهم من سيارته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"
» حل خلاف بين مصر والسودان حول منفذين حدوديين
» شاهد .. لقطات مروعة لثورة بركان "كيلوا" بأمريكا
» اكتشاف علاج ثوري للصلع عند الرجال
» سنة مع إيقاف التنفيذ لمندوب شرطة ضرب مواطنًا حتى الموت
» ميسي يؤيد تنظيم المغرب لكأس العالم 2026
» 5 تطبيقات تدمر بطارية هاتفك المحمول
» الممثلة الإباحية تكشف تفاصيل جنسية مهينة جدًا عن ترامب
» هكذا ستعيد أمريكا فرض عقوباتها على إيران

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)