شاهد.. لقطات مرعبة لرجل محاصر بين 3 آلاف نحلة

09 مايو 2018 - 10:12 ص

تمكن مربي نحل من الحفاظ على هدوئه عندما طارت 3000 نحلة إلى سيارة يقودها إلى منزله.

وكان "والاس ليذروود" اشتري نحو 18 ألف نحلة حية، لكنه تركها في سيارته وذهب للقيام بعمل ما في مكان قريب.

وقبل مغادرته، نقل 3 صناديق إلى مقصورة شاحنته، لكن واحدا من الصناديق لم يكن مغلقا بإحكام ما أدى إلى انتشار النحل داخل السيارة،وفقا لموقع مترو

وبدورة قال "والأس": إنه دفع 165 دولارا لكل صندوق، ولم يرد فقدان النحل لذلك قرر القيادة 40 ميلا إلى منزله والنحل من حوله في كل مكان، مضيفا إن النحل لم يتعرض له طوال رحلته، لكنه حاول الاقتراب منه عندما حاول إخراجهم من سيارته.