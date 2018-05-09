قصة حب تقود فتاة إلى الانتحار في أوسيم

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انتحار فتاة بأقراص مكافحة سوس القمح بالفيوم

أحمد الشربينى

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انتحرت فتاة فى السابعة عشر من عمرها بمنطقة أوسيم بعدما طالبتها أسرتها بفسخ خطبتها من جارها الذى تربطه بها قصة حب منذ الطفولة.

بينت التحقيقات، أن الفتاة "نهلة . س" 17 سنة، ارتبطت بعلاقة حب بأحد جيرانها بأوسيم، وتقدم لخطبتها ووافقت عليه الأسرة، وتعرض خطيبها لمشاكل فى عمله ادت فى النهاية إلى تركه وأثر على الزواج.

وذكرت التحقيقات، أن أسرة "نهلة" طالبتها بضرورة ترك خطيبها خاصة بعد طول فترة الخطوبة تخللها مشاكل وصعوبة توفير عمل بديل، إلا أن ابنتهم رفضت التخلى عنه وطالبتهم بالصبر، إلًا أن الأسرة مارست عليها ضغوطًا لإجبارها على تركه.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة وأسرتها حتى يوم الواقعة، كانت تجلس بمفردها كعادتها، فطالبتها الأم بالنزول من الطابق الأول والجلوس معها ولكنها رفضت، الأمر الذى أدى إلى غضب أمها ودفعها للتشاجر معها بالإضافة إلى سبها، في هذه اللحظة شعرت الفتاة بالإهانة وأسرعت نحو غرفتها وتناولت مادة سامة لتتخلص من حياتها، مرت فترة على غيابها فشعر أفراد أسرتها بالقلق فتوجهوا نحو غرفتها ليجدوها ملقاة على الأرض جثة هامدة، وعلى الفور حاولوا اسعافها ونقلها للمستشفى إلًا أنها فارقت الحياة.

 


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