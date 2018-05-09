استكمال محاكمة متهمى أحداث مسجد الفتح

09 مايو 2018 - 10:22 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، سماع الشهود بإعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق على المتهمين بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد 15 عاما وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013