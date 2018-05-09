  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
أردوغان مستعد للتنحي

بالفيديو..أردوغان : مستعد للتنحي

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدى تودع "هنا العاصمة"

الدكتور طارق شوقي

بشرى سارة لطلاب المدارس التجريبية واللغات

سما المصري

تحذير زعيم الجماعة الإسلامية لـ"سما المصري"

الدولار والجنيه

أسعار الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة

ضحية التحرش الجنسي

مفاجأة وراء التحرش بفتاة وسط البلد

وائل الإبراشي

لن تصدق اللفظ الذي قاله ضيف الإبراشي على الهواء

بكري

بكري يهاجم انسحاب ترامب من اتفاقه مع إيران

ضحايا الحادث

رسالة على هاتف ضحية "الرحاب" تغير مجرى الأحداث

جزء من المشادة

ضيف يركل الكرسي باتجاه مذيع "الحدث اليوم" بعد طرده

استكمال محاكمة متهمى أحداث مسجد الفتح

قضايا وحوادث

وقف خطيب مسجد الفتح لحين الانتهاء من التحقيقات
وقف خطيب مسجد الفتح لحين الانتهاء من التحقيقات

المصريون

أخبار متعلقة
#

اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث ديرمواس

#

تأجيل محاكمة "بديع" و7 آخرين لتعذر حضورهم

#

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث "مسجد الفتح"

#

بعد قليل..محاكمة دومة في أحداث"مجلس الوزراء"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، سماع الشهود بإعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق على المتهمين بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد 15 عاما وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"
» حل خلاف بين مصر والسودان حول منفذين حدوديين
» شاهد .. لقطات مروعة لثورة بركان "كيلوا" بأمريكا
» اكتشاف علاج ثوري للصلع عند الرجال
» سنة مع إيقاف التنفيذ لمندوب شرطة ضرب مواطنًا حتى الموت
» ميسي يؤيد تنظيم المغرب لكأس العالم 2026
» 5 تطبيقات تدمر بطارية هاتفك المحمول
» الممثلة الإباحية تكشف تفاصيل جنسية مهينة جدًا عن ترامب
» هكذا ستعيد أمريكا فرض عقوباتها على إيران

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)