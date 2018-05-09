الزاهد يطالب بانفصال مصر عن الشركات الإستراتيجية الأمريكية

09 مايو 2018 - 10:24 ص

طالب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحكومة والقيادة السياسية المصرية بضرورة مراجعة العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مع قيادتها الجديدة المتمثلة فى الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنها تتخذ قرارات وخيمة النتائج وتؤدى إلى الهاوية.

وقال الزاهد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن مصلحة مصر ومصلحة الأمن القومى المصرى ومصالح الشعب المصرى تقتضى بالانفصال عن أى شراكة استراتيجية مع الإدارة الأمريكية التى تقود العالم والبشرية إلى حافة الهاوية والارتداد عن اتفاقات وقعتها كالاتفاق النووى واتفاقية باريس للمناخ واتفاقية التجارة العالمية.

وأضاف رئيس حزب التحالف الاشتراكى أن من ضمن القرارات الأمريكية السلبية نقل سفارتها إلى القدس وغيرها من التوجهات العدوانية لفرض هيمنة منفردة وإدارة العالم بنظام الأوامر الأمريكية .

وتابع مرددا: "كما تقتضى مصالح الشعب المصرى والأمن القومى الابتعاد عن المحور الذى يمثل أداة وقاطرة لتحقيق الهيمنة وتعميق تبعية المنطقة كلها والتصفية الكاملة لحقوق الشعب الفلسطينى بذريعة أن قيادته ضيعت فرص السلام وعليها أن تستأنف المفاوضات أو تخرس لسان واشنطن وتل أبيب".