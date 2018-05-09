  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

دعاية صهيونية لعمليات "ولاية سيناء"

مفاجآت مثيرة فى تحقيقات "ولاية سيناء"

العريفي

بعد طول غياب..العريفي يغرد مجددا في السياسة

النكبة

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

السيسي وبن سلمان

"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

أردوغان مستعد للتنحي

بالفيديو..أردوغان : مستعد للتنحي

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدى تودع "هنا العاصمة"

الدكتور طارق شوقي

بشرى سارة لطلاب المدارس التجريبية واللغات

سما المصري

تحذير زعيم الجماعة الإسلامية لـ"سما المصري"

الدولار والجنيه

أسعار الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة

الزاهد يطالب بانفصال مصر عن الشركات الإستراتيجية الأمريكية

الحياة السياسية

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
زاهد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الباز": كان على مصر بناء سد النهضة بيديها

#

هذا ما طلبه «ترامب» من مصر بشأن سوريا

#

دوافع الدولة لطرح 20شركة بالبورصة

#

كواليس اعتقال "أبو الفتوح"

إسرائيل

أمريكا

الإتفاق النووي

مدحت ازاهد

حوب التحالف الشعبى الاشتراكى

طالب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحكومة والقيادة السياسية المصرية بضرورة مراجعة العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مع قيادتها  الجديدة المتمثلة فى الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنها تتخذ قرارات وخيمة النتائج وتؤدى إلى الهاوية.

وقال الزاهد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن  مصلحة مصر ومصلحة الأمن القومى المصرى ومصالح الشعب المصرى تقتضى بالانفصال عن أى شراكة استراتيجية مع الإدارة الأمريكية التى تقود العالم والبشرية إلى حافة الهاوية والارتداد عن اتفاقات وقعتها كالاتفاق النووى واتفاقية باريس للمناخ واتفاقية التجارة العالمية.

وأضاف رئيس حزب التحالف الاشتراكى أن من ضمن القرارات الأمريكية  السلبية نقل سفارتها إلى القدس وغيرها من التوجهات العدوانية لفرض هيمنة منفردة وإدارة العالم بنظام الأوامر الأمريكية .

وتابع مرددا: "كما تقتضى مصالح الشعب المصرى والأمن القومى الابتعاد عن المحور  الذى يمثل أداة وقاطرة لتحقيق الهيمنة وتعميق تبعية المنطقة كلها والتصفية الكاملة لحقوق الشعب الفلسطينى بذريعة أن قيادته ضيعت فرص السلام وعليها أن تستأنف المفاوضات أو تخرس لسان واشنطن وتل أبيب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الإصابات تضرب صفوف الأهلي
» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت
» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا
» عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين
» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"
» حل خلاف بين مصر والسودان حول منفذين حدوديين
» شاهد .. لقطات مروعة لثورة بركان "كيلوا" بأمريكا
» اكتشاف علاج ثوري للصلع عند الرجال
» سنة مع إيقاف التنفيذ لمندوب شرطة ضرب مواطنًا حتى الموت

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)