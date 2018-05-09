جودة: مصر ضمن 9 دول أعلى تلوثا هوائيا فى العالم

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الصحة

تلوث

وزارة البيئة

القاهرة

سليمان جودة

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفي، من الدولة المصرية بالتطلع إلى حال وزارة البيئة أكثر مما هى عليه الآن واعتبارها أساسية داخل وزارات الحكومة، وذلك بعد أن تدهور الوضع البيئى والصحى فى مصر لدرجة كبيرة فى الآونة الأخيرة  والدال على هذا الاستطلاعات الاجنبية وأخرها منظمة الصحة العالمية التى اكدت أن القاهرة ضمن التسع مدن الأعلى تلوثاً فى هوائها على مستوى العالم، وإنها الثانية بعد مدينة دلهى الهندية بمعدل تلوث يصل إلى 14 ضعف المعدل المسموح به عالميًا.

وأضاف جودة خلال مقاله الذي نشر بالمصري اليوم تحت عنوان "عين وزير البيئة" أنه على القيادة السياسية اعتبار وزارة البيئة خلال التغيير الحكومى المرتقب ضمن الوزارات السيادية لأن وزارة الصحة إذا كانت هى التى تتولى علاج المواطنين، فالبيئة هى التى تتعامل مع مُسببات الأمراض نفسها.

وتابع الكاتب الصحفي قائلا: "عندما يصل تلوث هواء قاهرة المعز إلى هذه الدرجة، فإننى أتصور ألا تنام الدولة، وأن يصيبها قلق بالغ، وأن تستدعى خالد فهمى وتدعمه على المستويين المادى والسياسى، وأن تعطيه وقتاً، وأن يكون لهذا الوقت سقف، لنقرأ فى تقرير الصحة العالمية المقبل أن موقع القاهرة، ومعها كل مدينة مصرية، قد أصبح أفضل بكثير".


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