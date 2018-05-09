بالأسماء.. المرشحون لإدارة نهائي كأس مصر

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تعرف على موعد نهائى "كأس مصر"

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إن مباراة نهائي كأس مصر، ستدار بحكام مصريين ولا توجد نية لاستقدام حكام أجانب.  

وأضاف "عبد الفتاح"، في تصريحات لبرنامج "إستاد الهدف" عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، محمد الحنفى حكم مباراة سموحة والأسيوطي أمس، ومحمد عادل حكم مباراة الزمالك والإسماعيلى قدما أداءً رائعاً،  في حين أن الأجانب يرتبكون أخطاءً فادحة فى إدارة المباريات الأوربية.

واختتم رئيس اللجنة تصريحاته قائلا: "قرارنا النهائي بإسناد نهائي كأس مصر إلى حكم مصري، وسنجتمع السبت المقبل لاختيار حكم من بين الخماسي، جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا ومحمد معروف وإبراهيم نور الدين".


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