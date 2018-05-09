  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

دعاية صهيونية لعمليات "ولاية سيناء"

مفاجآت مثيرة فى تحقيقات "ولاية سيناء"

العريفي

بعد طول غياب..العريفي يغرد مجددا في السياسة

النكبة

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

السيسي وبن سلمان

"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

أردوغان مستعد للتنحي

بالفيديو..أردوغان : مستعد للتنحي

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدى تودع "هنا العاصمة"

الدكتور طارق شوقي

بشرى سارة لطلاب المدارس التجريبية واللغات

سما المصري

تحذير زعيم الجماعة الإسلامية لـ"سما المصري"

الدولار والجنيه

أسعار الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة

ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت

آخر الأخبار

رفعت
رفعت

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"محيي الدين".. رحلة "الصاغ الأحمر" من الثورة حتى "التجمع"

#

محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه

#

مقتل 71 سوريًا في قصف لقوات «بشار» على الغوطة

#

ضبط عاطلين بحوزتهما 365 جرام حشيش بكفر الشيخ

مصر

القرآن الكريم

وفاة

مرضة

محمد رفعت

تحل اليوم ذكرى رحيل الشيخ والمقرئ محمد رفعت، والذي توفي عام 1950، وترصد المصريون فى السطور التالية معلومات عنه.

1/ولد "رفعت في 9 مايو عام 1882م بحي المغربلين، وهو الحي القريب من حي السيدة زينب.

2/ حينما بلغ سن الثانية من عمره، ابتلاه الله بنعمة فقدان البصر، ولكنه تمكن من إتمام حفظ كتاب الله في سن الخامسة.

3/ لقب بـ"قيثارة السماء"وتولى مسئولية جامع مسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب في عام 1918.

4/ اختارته الإذاعة المصرية لافتتاح بثها عام 1934، بعد فتوى شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري بجواز إذاعة القرآن.

5/طالبته إذاعة الـ"بي بي سي" بتسجيل القرآن بصوته فعاد وأخذ فتوى بذلك.

6/ميزه المصريون بصوته الرائع والذي ربطوه بقرب قدوم وقت الإفطار قبل المغرب في شهر رمضان الكريم.

7/ في عام 1943 بدأ رحلته مع مرض سرطان الحنجرة، ما أجبره على التوقف عن تلاوة القرآن.

8/في ذلك العام أراد الكثير من الملوك والأمراء مساعدته، لكنه رفض وقال كلمته الشهيرة "قارئ القرآن لا يهان"  

9/ توفي في مثل هذا اليوم التاسع من مايو من عام 1950 عن عمر يناهز 51 عامًا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الإصابات تضرب صفوف الأهلي
» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت
» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا
» عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين
» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"
» حل خلاف بين مصر والسودان حول منفذين حدوديين
» شاهد .. لقطات مروعة لثورة بركان "كيلوا" بأمريكا
» اكتشاف علاج ثوري للصلع عند الرجال
» سنة مع إيقاف التنفيذ لمندوب شرطة ضرب مواطنًا حتى الموت

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)