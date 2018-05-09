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كنيسة إسبانية تتحول إلى مطعم

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اسبانيا

تحويل

كنسية

الي مطعم

نيفس

لم يتوقع رهبان وقساوسة القرن السادس عشر الميلادي، أن الكنيسة التي تم إنشاؤها في مدينة تشينتشون، إحدى مدن العاصمة الإسبانية مدريد، تحت اسم"بارادوريس" ستتحول في يوم من الأيام إلى مطعم للمأكولات الإسبانية.

وتقول نيفس مونتيسي  مديرة  المطعم  الكنيسة التي كانت ملجأ للصلاة والعبادة، تحولت مع بداية القرن العشرين وبالتحديد عام 1928 بمبادرة من الملك ألفونسو الثالث عشر إلى مطعم للأكلات والعصائر الإسبانية

وعن سبب تسمية  المطعم بهذا  الاسم  قالت : "بارادوريس هو عبارة عن مطعم وفندق يحافظ على التراث الإسباني القديم، نسعى فيه إلى تقديم كل ما تربينا عليه من عادات وتقاليد إسبانية، ولا يمكن أن نقدم فيه سوى الطعام الإسباني والعصائر الإسبانية أو المصنوعة بإسبانيا"وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن في عددها الورقي.

 واستكملت  نيفس مونتيسي  مديرة  المطعم "العاملون فى المطعم ما زالوا حتى الآن يمارسون العادات والتقاليد القديمة في تقديم الطعام وتنظيف موائد الطعام، متابعا برغم أن المطعم كان منذ قديم الأزل عبارة عن كنيسة مسيحية، فإننا ما زلنا حتى الآن محتفظين بتراث الكنيسة كما هو، ولكن قمنا بتغيير وظائف الأماكن؛ حيث إن أماكن العبادة والصلاة أصبحت لتقديم العصائر".


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