أبو طالب: العالم يحبس أنفاسه انتظارًا لقرار ترامب

09 مايو 2018 - 11:11 ص

قال دكتور حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن العالم يحبس أنفاسه انتظارًا للقرار الذي سوف يعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم السبت المقبل، بالانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الايرانى أو الإبقاء عليه لمدة محدودة لحين إتمام تعديله وفقًا للمطالب الأمريكية، التى ترفضها إيران، ولا تجد حماسة أوروبية إلا تأييد تعديل الاتفاق بعد مفاوضات مع طهران ولكن بعد انتهاء الاتفاق 2025.

وأضاف أبو طالب خلال مقاله الذي نشر بـ"الوطن" تحت عنوان "شرق أوسط جديد مضطرب"، أن التأييد الإسرائيلي لإلغاء الاتفاق الإيراني فورًا ومهاجمة إيران عاجلاً يعطى مؤشر خطر حول ما يمكن أن يحدث إذا ما تم الخطأ فى الحسابات من أحد الطرفين تل أبيب أو طهران.

وتابع الخبير بمركز الأهرام أنه لدى إسرائيل رغبة عارمة في العدوان الشامل على إيران للإجهاز على قوتها العسكرية، وعلى أمل أن تكون الولايات المتحدة بقدراتها العسكرية الهائلة فى عدد من بلدان المنطقة كقطر فى قاعدة العديد، وأنجرليك فى تركيا والأسطول الأمريكى فى الخليج والمحيط الهندى فإن أى عمل عسكرى لن يكون قابلاً للسيطرة والمرجح أن يؤدى إلى اتساع مساحة الحرب وتورط عدد أكبر من المشاركين.