صراع بين النواب لتحويل المستشفيات المركزية إلى عام

09 مايو 2018 - 11:28 ص

فجر قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بتحويل مستشفى ناصر المركزى ببنى سويف، إلى مستشفى عام بدلًا من مستشفى بنى سويف العام الذي تم ضمه إلى المجالس الطبية المتخصصة، صراعًا من نوع جديد بين نواب المحافظة فى محاولات لتحويل المستشفيات المركزية بدوائرهم الانتخابية إلى مستشفيات عام؛ خاصة بعد ادعاء نائبي دائرة ناصر "هشام مجدى وعبد الحكيم مسعود" كل من جانبه بأنه السبب المباشر فى ذلك.

تقدم النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، و20 نائبًا على رأسهم نواب بني سويف، بطلب تحويل مستشفى الواسطى المركزى "أ" بمحافظة بني سويف إلى مستشفى عام أو إحالة، ووضعها في خطة عام 2018 - 2019م.

وأكد أن المستشفى يخدم مليون مريض من ثلاث محافظات "بنى سويف والفيوم والجيزة" نظرًا لموقعها الاستراتيجى، بالإضافة إلى حوادث الطرق "الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى، والطريق الزراعي"، وأنه الملاذ الوحيد والأول لاستقبال حالات الطوارئ من هذه الحوادث ويتواجد بثان أكبر مركز إدارى بمحافظة بنى سويف مساحة وتعداد سكاني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تحويل المستشفى تنفيذًا لتوصية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رقم 373 بتاريخ 27 مارس 2017 بعد العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب 15 مارس لعام 2017م وموافقة بالإجماع من لجنة الاقتراحات والشكاوى وموافقة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف؛ تنفيذا لمطلب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وتلبية لتزكيات النائب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب المهندس محمد زكى السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف "دعم مصر".

فيما اعترض نائبا مركز الفشن " على ابو دولة وجمال هندى " على قرار وزير الصحة برفض تحويل مستشفى الفشن من مستشفى مركزي الي مستشفى عام واختيار مستشفى ناصر بدلا منها لتوافر المعايير بها.

وأكد النائب جمال هندي علي تحويل مستشفى بنى سويف العام إلى الأمانات المركزية التخصصية وذلك لأنها تهدر حق الغلابة في الحصول على العلاج لأن العلاج فيها سيكون بالأجر مدفوع الثمن.

واعترض أيضاً النائب اعتراض شديد وطلب بتأجيل اللجنة لحين حضور وزير الصحة شخصيا وتمسك بأن تكون مستشفى الفشن مستشفى عام بعد استيفاء المعايير بها وهي توفير عدد 200 سرير، توفير وحدة طوارئ، توفير غرف عمليات مجهزة، مشددا على أنه سيبذل أقصى جهد لتحويلها.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطى، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أنه لا يمانع فى أن يكون فى المحافظة أكثر من مستشفى عام لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى، موضحًا أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قرر تحويل مستشفى "ناصر" المركزي ببني سويف، إلى مستشفى عام وزيادة عدد الأسرة بالمستشفى إلى 200 سرير.

واعتمد مليون جنيه لإجراء تعاقدات في تخصصات الأطباء والاستشاريين في التخصصات المختلفة، لافتا إلى بدء إجراءات إحالة المستشفى إلى مستشفى عام فورا مع البدء في زيادة عدد الأسرة، وتحديد الأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفى.