وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

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جمال خاشقجي

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جمال خاشقجي

الإنسحاب

الاحتفالية

وصف  الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الاحتفالية بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بـ"المستعجلة" ، لافتا إلى أن ما يهم المملكة العربية السعودية هو إطلاق يد إيران بالمنطقة.

وأضاف في  تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر "الاحتفالية المبالغ فيها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مستعجلة، فالذي يهم السعودية هو إطلاق يد ايران في المنطقة فهل سيفعل شيئا حيال ذلك؟ ربما، ولكن تجارب الماضي تقول غير ذلك."

وأوضح خاشقجي أنه "طالما أنها منطقتنا فنحن أولى بالدفاع عنها مع الأحرار من اَهلها، لا أمريكا أو إسرائيل."

وعن نتيجة الانتخابات في لبنان أكد أنه حان الوقت لإعادة النظر في الخطط والتحالفات السابقة ليس في لبنان فقط بل في كل المنطقة.



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