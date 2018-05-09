فرجانى يطالب العالم باعتبار "إسرائيل" كيانًا عنصريًا

09 مايو 2018 - 11:30 ص

هاجم نادر فرجاني، خبير الاقتصاد الدولي، إسرائيل مطالبًا الدول العربية والأوروبية بعدم مشاركتها الاحتفال بالذكرى الـ70 على تأسيسها، مشيرًا إلى أنها كيان لابد أن يعتبره العالم دائمًا عنصريًا اغتصب الحق فى إقامة دولته على أرض لا يستحقها.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الحقيقة التاريخية التي لا إنكار لها هى أن مشروع مناقض لحركة البشرية نحو الحرية والحق والعدالة قد انتصر انتصارا ساحقا بعد سبعين عاما من إقامة دولته العنصرية اغتصابا لفلسطين وظلما لشعبها بدعم قوى الاستعمار والاستكبار في العالم وخيانة بعض الدول، ولا يمكن الإنكار أيضا أنه رغم انحطاط المشروع خلقيًا وإنسانيًا إلا أنه انتصر بفضل اجتهاد أصحابه ومثابرتهم في وجه ظروف بدأت قاسية وفي بيئة كانت معادية بقوة في البداية، وبفضل تبنيه أداتي التقدم البشري الرئيسيتين المعرفة أولا فقد أنشأوا مؤسساتهم للبحث العلمي على أرض فلسطين قبل إنشاء دولتهم والحرية الانتقائية ثانيًا.

وتابع خبير الاقتصاد الدولى قائلاً: "فرغم حرمانهم القلة من أهل فلسطين الذين بقوا داخل حدود الدولة العنصرية من جميع الحقوق والحريات إلا أنهم أقاموا دولة ينعم فيها اليهود بحرية ومؤسسات ديمقراطية لا نرى لها مثيلا في أي دولة عربية، وعلى ذلك فقد أصبحنا مضطرين إلى اللجوء لوسائل الإعلام الإسرائيلية لتنشق الأخبار والآراء عن المنطقة العربية بما فيها تلك الناقدة للكيان الصهيوني والتي لا تجد طريقا إلى إعلام العهر العربي".