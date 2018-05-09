لهذا السبب أجهزة أندرويد في خطر بالشرق الأوسط

09 مايو 2018 - 11:32 ص

رصد بعض الخبراء الأمنيين عن وجود هجمات فيروس "ZooPark" في العديد من بلدان الشرق الأوسط كمصر ولبنان والأردن وإيران وحتى بلدان المغرب العربي.

وقد أكد الخبراء أن انتشار هذه الفيروسات الإلكترونية يساعد علي تهديد الأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد، ووفقًا للخبراء فقد رصدت استخدم الهاكرز هذا الفيروس لاختراق الأجهزة والوصول إلى الرسائل والأرقام وحتى بيانات الـ GPS التي تبين موقع صاحب الجهاز وتحركاته .

في الوقت الذي أكد فيه أحد الخبراء في شركة "كاسبيرسكي " المتخصصة بأمن المعلومات، أن هذا الفيروس قادر على الوصول إلى الصور الموجودة في الهاتف الذكي، وحتى إلى محادثات ورسائل تطبيق واتس آب وغيرها من تطبيقات المراسلة .

جدير بالذكر أن أول هجمات لهذا الفيروس رصدت عام 2015، حيث كان المخترقون يستغلونه لسرقة حسابات غوغل الإلكترونية وبياناتها، لكن الخبراء يشيرون أن قدرات هذا الفيروس تطورت بشكل كبير حتى بات بإمكانه الآن الوصول إلى معظم بيانات الجهاز الذكي حاليا .