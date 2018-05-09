الإصابات تضرب صفوف الأهلي

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غادر منذ قليل، اللاعب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، مران الفريق الصباحي المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعدما تعرض لكدمة قوية، بعد تدخل قوي من زميله أحمد فتحي، وخرج متأثرًا بالإصابة.  

كما غادر أيضًا صلاح محسن مهاجم الأهلي، التدريب بعد تعرضه للإصابة هو الآخر في التقسيمة التي يجريها حسام البدري المدير الفني للفريق.

ولم تضح حتى الآن إصابة اللاعب، الذي خرج بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، ولم يتمكن من استكمال التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي في الخامس عشر من شهر مايو الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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