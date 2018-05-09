التهامي: 9 أسئلة مشروعة لوزير التربية والتعليم

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وزارة التربية والتعليم

حزب الوفد

طارق التهامى

التابلت

طرح طارق التهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، مجموعة من التساؤلات التي اعتبرها مشروعة فى التوجيه إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الحالى، وذلك عقب قرار تراجعه عن تطبيق منظومة تعريب المناهج داخل المدارس التجريبية؛ نتيجة لإعلان أولياء أمور طلاب التجريبية عن نيتهم الاحتجاج أمام المدارس.

وقال "التهامي"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الوفد" تحت عنوان "الكلام السليم في اهتزاز وزير التعليم"، ساردًا الأسئلة التى خرجت من أساس قراراته  :" من ضمن هذه الاسئلة الأسئلة الموجهة الوزير، هل ستمنح الطالب تابلت دون تدريب؟ هل ستمنح نفس التابلت للمدرس؟ كيف ستقوم بتسجيل هذه اللوحة الإلكترونية فى ميزانية الوزارة بعد تسليمها للطالب.. عهدة.. أم هدية؟ وماذا ستفعل بعد أن تكتشف أن نصف هذه العهدة تم تسجيلها فى بند المفقودات؟ هل ستمنح الطالب تابلت بدل فاقد؟ أم ستقول له قل لولى أمرك الذى يعجز عن دفع المصروفات أن يشترى لك جهازًا بديلًا؟ وماذا سيفعل الوزير مع المدرس الذى يذهب إلى مدرسته بالميكروباص وأحيانًا بالأتوبيس، هل سينظر إليه بعين الرحمة «التابليتية» مثلما نظر للمناهج، وتطويرها النظرى؟ هل سيقوم بتحسين أحواله حتى يتمكن من شرح ظروف التابلت وأحواله المنهجية؟! هل يستطيع زيادة راتب مدرس الإبتدائى أو الإعدادى إلى خمسة آلاف جنيه شهريًا؟ ".

وأضاف سكرتير عام  الوفد قائلا:" منهجية وزير التعليم للتطوير والتى منحها عنوان «خطة بناء الإنسان المصرى» تحتاج إلى مراجعة، ومناقشة مجتمعية، لأنها ليست مجرد خطة جزئية، يمكن التراجع عنها عند فشلها، مثلما حدث مع الكثير من خطط التعليم التي تمت تجربتها فى الشعب المصرى خلال السنوات الكثيرة الماضية".


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