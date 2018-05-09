  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:48 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"الجمعيات الخيرية" أمل المصريين في رمضان

اعدام

الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة قتل 3 مواطنين فى الخليفة

حرق العلم الأمريكي

شاهد .. حرق العلم الأمريكي داخل البرلمان الإيراني

الإعلامي محمد الغيطي ،

الغيطي لرئيس الوزراء: "فقدت فيك الأمل ونفسى تمشى"

حبس

حبس 13 من مشجعى الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات

جمال خاشقجي

وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

دعاية صهيونية لعمليات "ولاية سيناء"

مفاجآت مثيرة فى تحقيقات "ولاية سيناء"

العريفي

بعد طول غياب..العريفي يغرد مجددا في السياسة

النكبة

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

السيسي وبن سلمان

"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

شركة أمريكية تطالب بدعوى لعدم تعديل علامتها التجارية

قضايا وحوادث

القضاء الادارى
القضاء الادارى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

محكمة أمريكية تمنع نقل متهم سعودي لبلاده

#

ضبط صاحب شركة استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين

#

117 مليون دولار .. غرامة "جونسون" لمريض سرطان

#

شاهد.. امرأة يصعب التصديق بأنها صناعية

القضاء الادارى

العلامات التجارية

تغير علامات تجارية

مصلحة التسجلات التجارية

تقدمت شركة أمريكية بدعوى قضائية طالبت بعدم تغيير علامتها التجارية، بعدما طلبت مصلحة التسجلات التجارية تعديل العلامة بعد شكوى من إحدى الشركات المصرية.

وطالبت الشركة فى دعواها بصفة مستعجلة بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية والتظلمات بتعديل العلامة التجارية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 39288 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته رئيس مصلحة السجل التجارى ومدير عام إدارة العلامةت التجارية.

وقالت هالة وحيد، وكيلاً عن الشركة بمصر، إن الشركة أمريكية تأسست عام 1971 ولديها علامة تجارية بحروف لاتينية ورسمة نجمة، وتم تسجيلها فى 13 يوليو 2015 فى العلامات التجارية، موضحة أن الشركة المصرية قدمت فى نوفمبر 2016 اعتراضا على علامة ستار باكس، لكن الأخيرة ردت على الاعتراض فى أغسطس 2017.

وأشارت وحيد، إلى أن لجنة المعارضات بمصلحة العلامات التجارية المصرية حسمت الأمر فى شهر مارس الماضى، وألزمت الشركة الأمريكية بتعديل علامتها التجارية باضافة اسم الشركة بجانب الحروف اللاتينية ورسمة النجمة العالمية.

وأكدت محامية الشركة، على أن قرار الجهة الإدارية جاء مخالفا للواقع والتطبيق القانونى السليم، وجاء غير مسببا وغير معللا بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية فى كولومبيا
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى
» قرار ترامب يطيح برئيس البنك المركزي الإيراني
» الإصابات تضرب صفوف الأهلي
» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت
» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا
» عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين
» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)