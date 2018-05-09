شاهد .. حرق العلم الأمريكي داخل البرلمان الإيراني

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البرلمان الإيراني

قرار ترامب

المستند

قام مشرّعون إيرانيون اليوم الأربعاء بإشعال النار في مستند خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي اتفاقية المراحل الأخيرة للنقاشات بين إيران حول برنامجها النووي ودول الـ5+1، احتجاجاً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

كما قام المشرعون أيضا بالهتافات "الموت لأمريكا" و"أشعلوا النيران" في مستند الاتفاقية النووية خلال جلسة افتتاحية للبرلمان، بحسب اليوم الأربعاء ، بحسب وكالة تسنيم.

فيما قالت وكالة أنباء "مهر" الايرانية شبه الرسمية أن رئيس البرلمان علي لاريجاني وصف ترامب بأنه "سياسي هزلي ومغرور"، وأن القوة الأمريكية هي أكبر تهديد للأمن الدولي.

وأضاف لاريجاني أيضاً أن إيران ستنتظر "بضعة أسابيع" قبل الانسحاب من الاتفاق، مشددا على ضرورة أن تثبت أوروبا قدرتها على إلقاء ثقلها لتسوية المسائل.
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