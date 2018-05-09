طفل يروي تفاصيل مقتل والده على يد والدته وعشيقها

09 مايو 2018 - 01:26 م

روي الطفل مصطفى نجل ضحية الفيوم الذي قتل علي يد زوجته وعشيقها تفاصيل مقتل والده أمام عينه قائلا: "إنه في نفس الليلة التي قُتل فيها والده، كان صديق والده يسهر عندهم، ورأى والدته وصديق والده يمسكان والده ويلقيانه على "الكنبة"، ويقوم صديقه بخنقه بـ"فوطة" وعندما صرخ ضربته والدته.

ومن جهتها قالت ماجدة فتحي، والدة الضحية إن صديق ابنها دبر له القتل من خلال حادثة سيارة، بعد أن تواصلت الزوجة مع المتهم وقالت له إن زوجها علم بكل شيء.

وأضافت "فتحي"، في لقائها مع قناة "ال تي سي" الفضائية، أنه بعد 21 يومًا من الحادث، تلقت اتصالاً هاتفيًا من صاحبة المنزل، قالوا لها إن نجلها لا يرد على زوجته، وعندما ذهبت إليه وجدته ميت.

وأشارت إلى أن صديق ابنها المدعو "عادل" هو الذي قتل ابنها أحمد، وكان هو من قام بتغسيله، موضحة أنها علمت من حفيدها أن نجلها قد قُتل.