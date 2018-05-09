  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:49 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"الجمعيات الخيرية" أمل المصريين في رمضان

اعدام

الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة قتل 3 مواطنين فى الخليفة

حرق العلم الأمريكي

شاهد .. حرق العلم الأمريكي داخل البرلمان الإيراني

الإعلامي محمد الغيطي ،

الغيطي لرئيس الوزراء: "فقدت فيك الأمل ونفسى تمشى"

حبس

حبس 13 من مشجعى الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات

جمال خاشقجي

وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

دعاية صهيونية لعمليات "ولاية سيناء"

مفاجآت مثيرة فى تحقيقات "ولاية سيناء"

العريفي

بعد طول غياب..العريفي يغرد مجددا في السياسة

النكبة

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

السيسي وبن سلمان

"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

طفل يروي تفاصيل مقتل والده على يد والدته وعشيقها

آخر الأخبار

والدة المجني عليه
والدة المجني عليه

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مقتل 408 مدنيين بسوريا في شهر أبريل

#

"عنتر" يقتل "عوكل" بسيخ كفتة بسبب "الإستروكس"

#

تفاصيل مروعة عن اغتصاب طفل مصري على يد 6 باكستانيين

#

بالفيديو .. أغرب رد فعل من طفل يفوز على والده

قتل

طفل

زوجة

ال تي سي

عشيق

روي الطفل مصطفى نجل ضحية الفيوم الذي قتل علي يد زوجته وعشيقها تفاصيل مقتل والده أمام عينه قائلا: "إنه في نفس الليلة التي قُتل فيها والده، كان صديق والده يسهر عندهم، ورأى والدته وصديق والده يمسكان والده ويلقيانه على "الكنبة"، ويقوم صديقه بخنقه بـ"فوطة" وعندما صرخ ضربته والدته.

ومن جهتها قالت ماجدة فتحي، والدة الضحية إن صديق ابنها دبر له القتل من خلال حادثة سيارة، بعد أن تواصلت الزوجة مع المتهم وقالت له إن زوجها علم بكل شيء.

وأضافت "فتحي"، في لقائها مع قناة "ال تي سي" الفضائية، أنه بعد 21 يومًا من الحادث، تلقت اتصالاً هاتفيًا من صاحبة المنزل، قالوا لها إن نجلها لا يرد على زوجته، وعندما ذهبت إليه وجدته ميت.

وأشارت إلى أن صديق ابنها المدعو "عادل" هو الذي قتل ابنها أحمد، وكان هو من قام بتغسيله، موضحة أنها علمت من حفيدها أن نجلها قد قُتل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية فى كولومبيا
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى
» قرار ترامب يطيح برئيس البنك المركزي الإيراني
» الإصابات تضرب صفوف الأهلي
» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت
» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا
» عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين
» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)