القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بالأميرية

09 مايو 2018 - 01:40 م

تمكنت شرطة الأميرية، من القبض على 3 عاطلين عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء وطلقات نارية معدة للتشاجر.

البداية أثناء مرور الضابط بمباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة بشارع السواح دائرة القسم، تمكن من ضبط "أحمد.ح.م" 33 سنة عاطل، و"مصطفى. س.ع" 25 سنة عاطل، وشقيقه "أحمد.س.ع" 29 سنة عاطل، حال استقلال الأول والثانى دراجة بخارية "توك توك" قيادة الأول، واستقلال الثالث دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملكه".

وعثر بحوزتهم على 2 سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و2 طلقة خرطوش، و2 سلاح أبيض مطواة".

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.