» قرار ترامب يطيح برئيس البنك المركزي الإيراني

09 مايو 2018 - 01:45 م

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس البنك المركزي الإيراني، "ولي الله سيف" ، قدم استقالته، وذلك بعد أيام من تسجيل ثاني انهيار للعملة.

وكان سعر صرف الريال الإيرانيقد بلغ 63 ألفا مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وقدم رئيس المركزي أمس الثلاثاء، استقالته للرئيس حسن روحاني، وأن الأخير وافق على الاستقالة ، وينظر في تعيين بديل له في هذا المنصب ، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتراجع الريال الإيراني قبيل إعلان واشنطن موقفها من الاتفاق النووي، في حين صرح رئيس البنك المركزي الإيراني، أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني.

الصحفي الإصلاحي البارز، المقرب من رئاسة الحكومة الإيرانية، بهمن أحمدي أمويي، قال في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن "روحاني وافق على استقالة سيف، ويبحث تعيين رئيس جديد للبنك المركزي الإيراني".

وكان سيف قد عزا انهيار العملة إلى أسباب سياسية وضغوط خارجية، وتعهد الشهر الماضي أمام البرلمان بأن لا تشهد العملة الإيرانية انهيارا.