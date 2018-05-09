القبض على عاطل فرض إتاوات على السائقين

09 مايو 2018 - 01:47 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على "خالد ف م" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح"، والمقضى فيها بالحبس شهرين، لقيامه بفرض إتاوات على قائدى السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط الملك الصالح / دار السلام، الكائن بمصر القديمة، وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارتة" دون وجه حق.

من خلال الأكمنة تم ضبطه أثناء قيامه بتحصيل مبلغ 5 جنيهات عن كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق، وعثر بحوزته على مبلغ 105 جنيهات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.