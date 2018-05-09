"الجمعيات الخيرية" أمل المصريين في رمضان

09 مايو 2018 - 01:49 م

ذكرت وكالة "رويترز" في نسختها الإنجليزية، أن الجمعيات الخيرية وضعت خطة لمساعدة الفقراء في شهر رمضان الكريم، حيث ستقدم وجبات غذائية للإفطار، مع إقامة عشرات من الخيم "كمائدة لرمضان"، في أكثر من محافظة، واصفة هذه الجمعيات بـ"الأمل" للمصريين مع اقتراب الشهر الفضيل .

وتابعت الوكالة، في تقريرها، أن ملايين المصريين الذين يكافحون لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن إجراءات سياسية التقشف، سيغاثون خلال شهر رمضان المعظم، حيث تقدم الجمعيات الخيرية مساعدات غذائية للأسر الفقيرة .

وأضافت: أن المتطوعين مشغولون بإعداد نصف مليون صندوق غذاء رئيسي للفقراء، ويستعد آخرون لإقامة 60 خيمة ضخمة في جميع أنحاء البلاد لتقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.

وقال شريف عزوز، رئيس الشبكة التطوعية في جمعية مصر الخير، وهى إحدى المؤسسات الخيرية المعنية: "نحن نعطي أكبر صندوق في مصر".

وأوضح "يزن كل صندوق 25 كيلوجرامًا ويحتوي على 16 منتج ، بما في ذلك الأرز والمعكرونة والسمن والسكر والدقيق وأزر والقمح والشاي".

وتحدث "عزوز" لـ "رويترز": "هذا ينطبق على كل من اعتبروا مؤهلين من مصر الخير وأي من الجمعيات الخيرية الشريكة لنا ويتم توزيعهم في صعيد مصر بدءًا من الفيوم إلى أسوان وأيضًا في بعض مناطق الدلتا."

وأردف إن "مصر الخير التي تعمل مع الجمعيات الخيرية الأخرى الأصغر، تأمل في إطعام 10 ملايين شخص صائم في 22 مقاطعة من إجمالي 27 مقاطعة في البلاد" .

وفرضت مصر سياسات صارمة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار، بما في ذلك إجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة على المواطنين، والتي جلبت الكثير من الصعوبات.

أدى تعويم الجنية في أواخر 2016 إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف تقريبًا، مما دفع بالأسعار إلى الارتفاع الحاد في الدولة التي تعتمد على الاستيراد.

ونوهت الوكالة بأن الطلب على المواد الغذائية يزداد خلال شهر رمضان حيث تقوم العائلات بتخزين الإمدادات، مما يتسبب في مزيد من الارتفاعات في الأسعار.

وقبيل شهر رمضان، قالت وزارة التموين إنها تخزن السلع الأساسية في منافذ الدولة وتبيع منتجات مدعومة لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقال محمد سويد المتحدث باسم الوزارة "أحد أكبر مساهماتنا هو حوالي 3.5 مليار جنيه مصري (198 مليون دولار) من المنتجات المدعومة المتوفرة لـ 70 مليون مواطن والتي تشمل السكر والزيت والأرز والمعكرونة".