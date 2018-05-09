  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"الجمعيات الخيرية" أمل المصريين في رمضان

اعدام

الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة قتل 3 مواطنين فى الخليفة

حرق العلم الأمريكي

شاهد .. حرق العلم الأمريكي داخل البرلمان الإيراني

الإعلامي محمد الغيطي ،

الغيطي لرئيس الوزراء: "فقدت فيك الأمل ونفسى تمشى"

حبس

حبس 13 من مشجعى الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات

جمال خاشقجي

وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

دعاية صهيونية لعمليات "ولاية سيناء"

مفاجآت مثيرة فى تحقيقات "ولاية سيناء"

العريفي

بعد طول غياب..العريفي يغرد مجددا في السياسة

النكبة

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

السيسي وبن سلمان

"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

غدًا.. محاكمة مرسي وآخرين بالتخابر مع حماس

قضايا وحوادث

محمد مرسى
محمد مرسى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

بدء محاكمة مرسى وآخرين في "التخابر مع حماس"

#

بدء محاكمة مرسي وآخرين بالتخابر مع حماس

#

تفاصيل لقاء الشاطر وخالد مشعل قبل انتخابات الرئاسة

#

غدًا.. إعادة محاكمة مرسى وآخرين بـ"التخابر مع حماس"

تنظر غدًا الخميس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية فى كولومبيا
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى
» قرار ترامب يطيح برئيس البنك المركزي الإيراني
» الإصابات تضرب صفوف الأهلي
» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت
» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا
» عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين
» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر
» اغتصاب 4 نساء على يد مدعى عام ولاية نيويورك الأمريكية
» إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس ووتش"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)