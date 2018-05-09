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بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية فى كولومبيا

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ألقت  الشرطة الكولومبية القبض على راهبتين بسبب تعذبهما 65 طفلاً تحت رعايتهما وحرق أيديهما ووضع رؤوسهم في المراحيض.

وقع الحادث المروع في مدينة بوبايان عاصمة مقاطعة كاوكا الكولومبية، وتم اعتقال مديرة دار  تدعي "سانتا كلارا رييبيرث "،وزميلتها عقب تحقيق للشرطة، حيث قام الجيران بتنبيه السلطات إلى احتمال تعذيب الأطفال دار الرعاية بعد سماع صراخهم. وفقا لما ذكره موقع ذا صن.

وأكد المحققون أن الأطفال عانوا من تعذيب جسدي ونفسي ووصفوه بالجحيم، حيث تم حرق أيديهم وإجبارهم على وضع رؤوسهم في دورات المياه وقص شعرهم كنوع من العقاب.

وتم اتهام الراهبتين بتعذيب الأطفال الذي كانوا تحت رعايتهم في الفترة من 2014 إلى 2017، لكنهما أنكرا التهم.

وأشارت بعض التقارير المحلية إلى أن دار الرعاية كانت قد أُغلقت في السابق بسبب الشكاوى لكن تم السماح لها باستئناف عملها.



شاهد الفيديو من هنا ..https://www.thesun.co.uk/news/6242504/nuns-tortured-children-santa-clara-rebirth-home-popayan-colombia/

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