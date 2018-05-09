الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة قتل 3 مواطنين فى الخليفة

09 مايو 2018 - 02:11 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 6 متهمين شنقاً، والمؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين، وبراءة 5 آخرين، على خلفية اتهام 16 متهماً بقتل 3 متهمين بحرق منازلهم بدائرة قسم الخليفة.

وجهت النيابة للمتهمين "إسلام سيد، ومحمد سيد، وأحمد على، وأحمد سيد، وأنور سيد، ومحمد عادل، وهيام أبو زيد، وحمدى أحمد، وأسامة أحمد، ومحمد محمد، وسيد عدلى، وأحمد على سيد، وسيد عادل، وعلية على، ومنال أحمد"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجنى عليهم "أشرف عظيم أبو العلا، ومجدى أشرف، ومنى عبد الجواد"، بقصد ترويعهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه منزلهم.

وأسند النيابة للمتهمين من الأول للخامس، تهمة القتل العمد لكلا من "أمال عاشور الخطيب، ومحمد أشرف عظيم، ونعمة أشرف" مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، وقذف مواد حارقة على المنزل القائمين به المجنى عليهم، مما أدى لوفاتهم، كما شرعوا فى قتل "مجدى أشرف، وأبو العلا عظيم، ومنى عبد الجواد"، بحرق المنزل المقيمين به على النحو السالف ذكره.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، وطلقات نارية تستخدم فى الأسلحة المذكورة، حيازة سلاح أبيض دون تصريح..