5 أشخاص يغتصبون سيدة ويصورونها عارية بالشرقية

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اغتصاب والتصوير عاريا

أقدمت سيدة على تحرير محضر بمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، تتهم فيه 5 أشخاص بخطفها واغتصابها وتصويرها عارية ثم تركوها ولاذوا بالفرار.

تمت إحالة المحضر لنيابة أولاد صقر، للتحقيق بمعرفة أحمد محرم، وكيل النائب العام، برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، يفيد بلاغ من " و م" 28 سنة ربة منزل، مقيمة قرية تابعة لمركز أولاد صقر، تتهم 5أشخاص بذات القرية المقيمية بها، بخطفها واغتصابها، وقيام الخمسة بتناوب التعدى عليها جنسيا وتصوريها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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