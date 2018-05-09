  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:23 م
بحث متقدم
إسرائيل تحيي ذكرى شهداء مصر في حرب النكبة

بالصور.. إسرائيل تحيي ذكرى شهداء مصر في حرب النكبة

صورة الخبر

مفاجأة.. «روما» يستفيد من انتقال «صلاح» للريال

باحة الأقصي

يهوديات يقتحمن الأقصي بفساتين احتفال

صورة الخبر

"الجمعيات الخيرية" أمل المصريين في رمضان

اعدام

الإعدام لـ6 أشخاص بتهمة قتل 3 مواطنين فى الخليفة

حرق العلم الأمريكي

شاهد .. حرق العلم الأمريكي داخل البرلمان الإيراني

الإعلامي محمد الغيطي ،

الغيطي لرئيس الوزراء: "فقدت فيك الأمل ونفسى تمشى"

حبس

حبس 13 من مشجعى الزمالك لاتهامهم بحيازة مفرقعات

جمال خاشقجي

وصف غريب لخاشقجي عن انسحاب ترامب

دعاية صهيونية لعمليات "ولاية سيناء"

مفاجآت مثيرة فى تحقيقات "ولاية سيناء"

أحاسيس متبلدة

وجهة نظر

حاتم سلامة
حاتم سلامة

حاتم ابراهيم سلامة

في عام (1099) كان الاستيلاء المفزع للصليبيين على بيت المقدس، لقد فعلوا في المسلمين أبشع ما عرف التاريخ من صور القسوة والوحشية، وفاقوا في حقدهم وقسوتهم ما حكته الاخبار عن المغول السفاحين.
إن دخول الصليبيين لبيت المقدس وافتعالهم ما فعلوه يظل وصمة عار في جبين المسيحيين، ما قام الدهر وانتصب الزمان..
وكم يكون وقحًا أن يقوم أحدهم باتهام الإسلام والمسلمين بالارهاب، وبين يديه ومعلق في تاريخه، مثل هذا الحدث الجلل، الذي تقشعر منه الجلود والأبدان، وتخر القلوب لهوله خشية ووجلا، حيث تشير المراجع المسيحية قبل العربية، أنه حينما استولى الصليبيون على المدينة أقاموا بها مذبحة رهيبة، واقتحموا المسجد الاقصى، وقتلوا في ساحته المباركة (70.000) مسلم وفيهم العلماء والدعاة والزهاد والعباد ومن هجروا أوطانهم وجاوروا الحرم الشريف.
لقد أثارت المجازر الرهيبة وقتها رد فعل في العالم الاسلامي الذي أصابه الضعف والهوان والتراجع، فلم يستطع أحد أن يغيث هؤلاء أو ينقذ الارض من قبضة الغاصبين.. ولك أن تتخيل.. أن ما كانوا فيه من ضعف هو نفس ما نحن عليه الآن حيال ما يجري للمسلمين في بورما وسوريا والعراق وكثير من بلدان الاسلام التي لا نملك حيال مآسيها إلا الصمت، وإن زاد تأثرنا برهة نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل! لأن الشعور بالانتماء الإسلامي والوحدة الدينية صار باردًا متبلدًا فاترًا لا يستدعيه شيء، ولا يستحث عزيمة أو حماسا..
لكن الآثار تذكر وتروي لنا أنهم كانوا أكثر منا تأثرًا وعاطفة لآلام إخوانهم المسلمين، فمما يرويه الامام ابن الجوزي في مرآة الزمان: "أن قاضي دمشق ومعه بعض المستنفرين أسرعوا إلى بغداد ليستشيروا الخليفة العباسي ويدفعوه دفعا إلى جهاد أولئك الصليبيين المعتدين وهناك في بغداد قطعوا شعورهم واستغاثوا وبكوا وقام القاضي في الديوان وأورد كلاما أبكى الحاضرين.."
وإذا كنا نعيب عليهم وقتها أو يعيب عليهم غيرنا وقتها ، أنهم لم يملكوا إلى البكاء، فكيف ينظر إلينا الناظر اليوم ونحن لم نزرف دمعة واحدة من جفوننا رثاء لحال المضطهدين والمقتولين من ضحايا المسلمين.. لقد صرنا نسمع كل يوم بمذابح هناك ومجازر هناك، حتى ألفنا أخبارها واعتدنا مشاهد الحرق والدماء، ومات الإحساس في نفوسنا وقلوبنا..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة أياكس
» طلبت ياميش من زوجها.. فألقاها من الطابق الرابع
» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى
» قرار ترامب يطيح برئيس البنك المركزي الإيراني
» الإصابات تضرب صفوف الأهلي
» ما لا تعرفه عن قيثارة السماء الشيخ محمد ر فعت
» الشرطة تداهم حديقة عامة بسبب 12 خروفا مشويا
» عميل سابق لـ "CIA" يجمع معلومات سرية للصين
» بشرى للصلع.. اكتشاف علاج جديد يعزز نمو الشعر

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)