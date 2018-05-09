» طلبت ياميش من زوجها.. فألقاها من الطابق الرابع

09 مايو 2018 - 02:51 م

اتهمت سيدة زوجها بمحاولة التخلص منها بإلقائها من الطابق الرابع بالخانكة بسبب مطالبتها له بإعطائها أموالا لشراء ياميش ومستلزمات شهر رمضان.

ووردت معلومات للنقيب أحمد عبد الغني، معاون مباحث قسم الخانكة من "أ .غ" 28 عامًا، تتهم زوجها بمحاولة قتلها وإلقائها من الطابق الرابع لمطالبتها بشراء الياميش.

وبينت التحقيقات، أن المجني عليها دائمة الشجار مع زوجها على مصروف المنزل، وأشعل النار في المنزل بسبب الشجار بينهما على المصروف، ويوم الحادث عاد من العمل فطلبت منه أموالا لشراء مستلزمات شهر رمضان فقام وأحضر حبلاً وربطها به، ثم حاول إلقائها من شباك الشقة بالطابق الرابع، إلا أنها استغاثت بالجيران فأسرعوا وخلصوها من قبضة يده، وهرب إلى الشارع.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.