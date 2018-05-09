مفاجأة.. «روما» يستفيد من انتقال «صلاح» للريال

09 مايو 2018 - 02:54 م

كشف موقع "فوتبول إيطاليا" في نسخته الانجليزية، عن مفاجأة غير متوقعة في صفقة محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، لصفوف ريال مدريد، منوهًا أن نادي روما الايطالي من الممكن أن يكون احد المستفيدين من الصفقة، إذا تضمن عقد "صلاح" شرطًا بحصول روما على نسبة معينة عند انتقال اللاعب لفريق اخر .

وفي السياق ذاته، ربطت بعض التقارير في إسبانيا بين ريال مدريد والصفقة التي تبلغ قيمتها 200 مليون يورو لضم محمد صلاح، مع احتمال ربح مفاجئ لنادي روما الايطالي إذا تضمنوا شرطًا للبيع.

وذكر الموقع أن الفرعون المصري تألق بشكل ملفت للنظر في هذا الموسم مع الريدز، حيث سجل 42 هدفاً و 13 تمريرة حاسمة في 48 مباراة للنادي حتى الآن هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "الأس" الاسبانية، فأن المرينجي يريد أن ببيان هذا الصيف، ويمكن أن يفعل ذلك بمجرد توقيع "صلاح".

وأضافت الصحيفة أن في حين طلب ليفربول حوالي 200 مليون يورو ، لتخلي عن "صلاح"، فلا يوجد أمام الريال لتمويل هذه الخطوة ألا بيع لاعبين مثل غاريث بيل وكريم بنزيمة.

وبحسب مصادر الصحيفة فأن نادي ليفربول الانجليزي سيتعاقد مع لاعب ليون الفرنسي، نبيل فقير، بحوالي70 مليون يورو، في الانتقالات الصيفية .

وألمحت الصحيفة أن إذ حدث وتمت صفقة "صلاح" فممكن أن تكون هذه الصفقة مكسبًا لروما، الذين ربما قد تضمنوا شرط في بند البيع عند انتقال "صلاح" للريدز.

وأوضحت الصحيفة انه تم توقيع عقد بيع "صلاح" من روما للريدز بمبلغ 42 مليون يورو ، مع بنود إضافية مختلفة ، تصل قيمتها الإجمالية إلى 8 مليون يورو، كقيام لاعب ليفربول تحقيق بعض الأهداف المتعلقة بالأداء".

في المقابل، أشار الموقع إلى أن رغم هذه التقارير لا يوجد أي ذكر لشرط البيع، لكن نادي "تشيلسي" استفاد بحوالي 3.5 مليون يورو من بيع "صلاح" إلى الريدز مع شرط خاص بهم، لذا سيكون من المنطقي أن تتضمن روما بند بيع مشابه، عند بيع "صلاح".