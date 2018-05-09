تقنية جديدة لعلاج الصلع

09 مايو 2018 - 03:45 م

تقنية الـ smp تقنية حديثة بدأت في مصر منذ فترة قريبة وأن كان من المتوقع أن تنتشر في الفترة القادمة بسرعة وهي خاصة بتجميل "الصلع".

د. برادة يشرح تقنية الـ smp

أكد الدكتور عمر برادة، استشاري طب وجراحة العيون، أن تقنية الـ smp هي تقنية جديدة في مصر.

ويعتبر مركز " international egyption hairline "هو الوحيد في مصر الذي يطبق تلك التقنية الحديثة والتي تعرف بصبغة الفروة الميكروسكوبية، والتي تقوم تحديدا بملأ فراغات الشعر لدي السيدات والرجال و حالات الصلع الوراثي للرجال، وأي ندبات أو جروح قديمة تستطيع تقنية الـ smp أن تغطيها.

وأضاف د. برادة في حديثه لـ "المصريون": "أن التقنية هي علاج تجميلي للصلع وهي مختلفة تماما عن زراعة الشعر ولا تغني عنها وإن كانت في أهميتها، خاصة أن الصلع له تأثير نفسي سيئ جدا لدي الرجال وأسوأ لدي النساء، مشيرا إلي أن من يمارس التقنية تتحول حياته فعليا نفسيا للأفضل بنسبة كبيرة، لافتا إلي أنه قديما وحتي الآن كان يلجأ الناس إلي علاج تلك المشكلة بالباروكات والاكستنشن".

وأكد دكتور برادة وأحد المشاركين في المركز، أن الفترة الحالية تشهد نسبة عالية جدا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر وأرجح ذلك لبعض الممارسات السيئة التي يستخدمها الناس من ارتداء الكابات باستمرار وكذلك أنواع الشامبو السيئة.

وأشار دكتور برادة إلي أن التقنية ليست بديل لزراعة الشعر أو الباروكة أو الشبكة الفرنسية، وإنما هي طريق أو آلية جديدة يستطيع الشخص الذي يعاني من الصلع استغلالها، خاصة أنه لا يوجد طريقة مثالية لمعالجة مشكلة الصلع حاليًا.

وأشار إلي أن زراعة الشعر تعتبر عملية جراحية ويجب أن يكون لديه مكان بصيلة كبيرة صالحة للزراعة، عكس التقنية الحديثة التي لا يشعر بها المستخدم لها بأي ألم ولا يأخذ لها بنج، ويتم استعمالها في الطبقة الأخيرة جدا من فروة الرأس.

ولفت الدكتور برادة إلي أن الصبغة طبيعية 100% حتى تكون مطابقة للخدمة في الخارج، مؤكدا أنه إذا لم يتم استخدام الطريقة بأسلوب خاطئ فستكون النتيجة سيئة.

وأضاف أن تعليمات التي يجب مراعاتها بعد التقنية بسيطة، وهي عبارة عن استخدام كريم معين بعد العملية أكثر من أسبوع، ولا يتعرض للشمس لمدة أسبوع.



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د عند لملوم .. الرجال يستخدمون التقنية حاليا أكثر من النساء

أكد الدكتورة عند لملوم أحد المشاركين في مركز " international egyption hairline " أن التقنية الحديثة هي لملأ فراغات الصلع وتعطي ايحاء للشخص الاصلع ان لديه شعر.

وأضافت دكتورة عند في حديثها لـ" المصريون"، أن التقنية هي رسم صور اشبه بالشعر، مؤكدة انها تقنية آمنة جدا لان كل المواد التي يتم استخدامها طبيعية، كما أنها تقنية دائمة.









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دكتور سيف يشرح طريقة تنفيذ التقنية الحديثة

وصف الكتور سيف صدقي طريقة استخدام التقنية الجديدة بأنه يتم استخدام الصبغة وتكون طبيعة 100% ويتم استخدامها مللي ميتر تحد الجلد مباشرة و تعطي شكل البصيلة خاصة لمن يعاني من الصلع الوراثي لدي الرجال.

وأضاف في حديثه لدي المصريون:" انا علي سبيل المثال كنت اصلع تمام لكن هذه التقنية عالجت هذا الموضوع تماما، وانتشر من 2008 في انجلترا وانتشر في امريكا الا انه لم ينتشر في اوربا جدا".

وأضاف ان هناك فرق بينه وبين التاتو ن مضيفا ان الأخير يستعمل ابر كبيرة وحبر يكون غير طبيعي وبه الوان كثيرة

عكس التقنية الجديدة كل المواد التي تستخدمها طبيعية.

واضاف أنه يعمل في تلك التقنية منذ 3 سنوات ونصف ولم يقابل أي مشاكل في استخدامها لان كل المواد طبييعية والابر صغيرة

والإبر يتم رميها بعد استخدامها.



فنان يشرح تجربته مع تقنية الـ smp الفنان محسن سامي" تقنية تخلصت بها من الإحراج بين الناس أكد المطرب محسن سامي أنه كان يعاني جدا من مشكلة الصلع التي ورثها عن والده دون رغبة منه وللأسف سببت له مشكلة نفسية كبيرة بين أقرانه ومع جمهوره، مشيرا إلي أن كان يحاول الهرب منها ، بعدة طرق إلا أنها جميعها لم تكن تريحه نفسيا. وأضاف في حديثه لـ" المصريون"، أنه لجأ لعملية زراعة الشعر إلا أنه مكلفة جدا ، و قد تنجح او تفشل، أما الآن وبعد استخدامي للتقنية نفسيا احسن جدا .







