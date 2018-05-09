بالصور.. إسرائيل تحيي ذكرى شهداء مصر في حرب النكبة

09 مايو 2018 - 04:02 م

قالت وسائل إعلام عبرية، إنه جرى صباح أمس إحياء ذكرى الجنود المصريين الذي قتلوا في المعارك خلال حرب 1948، عبر إقامة حفل تأبيني، شارك فيه مسئولون إسرائيل.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن عملية "إحياء الذكرى جرت في منطقة النصب التذكاري (عيد هالوم) بمنطقة أسدود، وبمشاركة حازم خيرت سفير مصر بإسرائيل، وحاشيته، علاوة على مبعوثين عن الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية، وقوة المراقبين الدوليين، متعددي الجنسيات وبلدية مدينة أسدود".

وذكرت أن "نصب (عيد هالوم) التذكاري، شيد عام 1989 في إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيجن".

وقال موقع "كول حاي" الإخباري العبري إن، قيادات وجنودًا بالجيش الإسرائيلي شاركوا في إحياء ذكرى الجنود المصريين.

وأضاف: "المراسم أجريت بهدوء، وذلك تزامنًا مع موافقة مصر على تنظيم احتفال السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بمناسبة مرور 70 عامًا على استقلال دولة إسرائيل، وذلك بأحد فنادق القاهرة الفاخرة أمس".

وأوضح أن "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيان عن عملية إحياء ذكرى الجنود المصريين".