» «البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة أياكس

09 مايو 2018 - 04:17 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، قائمة فريقه لمباراة أياكس الهولندي، بمهرجان اعتزال حسام غالي، قائد الفريق والمحدد لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، علي معلول،حسام عاشور، حسام غالي، وليد سليمان، أحمد حمودي، ميدو جابر، باكا، محمد شريف، صلاح محسن، مروان محسن، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، عمرو السولية ،إسلام محارب، كريم نيدفيد .