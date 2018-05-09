5 فتاوى أثار بها «الجندي» الرأي العام

خالد الشرقاوي
وقال "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، "إن التقوى هي مراقبة الله في السر والعلن، وتختلف عن الإيمان، لأن المؤمن يعصي ويزني ويذنب ويسرق ويقتل لكنه لا يكذب"، مضيفًا: "ممكن تكون صائم في العلن، لكن في السر أنت مفطر وتكذب".
هذه الفتوى لم تكن الأولى لـ"الجندي" التي يثير فيها الجدل بين المصريين، فقد سبقتها العديد من التصريحات التي أشعلت غضب الرأي العام، حيث اعتبر الجندي في وقت سابق أن الخمر الذي لا يصل إلى حد السكر ليس به تحريم، وهو ما يعارض قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".
كما أباح الجندي الجماع في نهار رمضان وذكر في إحدى حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون"، العام الماضي أن إقامة العلاقة الزوجية في نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام، عند الإمام أبي حنيفة، وليس عليه لا قضاء ولا كفارة.
ورأى الجندي أيضًا أن الطلاق لا يقع إلا بختم النسر أي بموافقة الدولة وعند مأذون كما قال إن اللفظ لا يُنهي الزواج، فلا قيمة للتلفظ بالطلاق، لأنه كلام المجتمع، حسب قوله.
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