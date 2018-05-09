5 فتاوى أثار بها «الجندي» الرأي العام

09 مايو 2018 - 04:27 م

أثار الداعية خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جدلًا بين المصريين، بعدما اعتبر أن الشخص الزاني قد يصنف يوم القيامة من الأتقياء، وذلك في إطار سلسلة من فتاوى أثار بها بلبلة في الرأي العام كتحليل شرب الخمر، والجماع في نهار رمضان، وهو ما يعارض نصوص قرآنية صريحة وأحاديث صحيحة.





وقال "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، "إن التقوى هي مراقبة الله في السر والعلن، وتختلف عن الإيمان، لأن المؤمن يعصي ويزني ويذنب ويسرق ويقتل لكنه لا يكذب"، مضيفًا: "ممكن تكون صائم في العلن، لكن في السر أنت مفطر وتكذب".

وأوضح "الجندي"، أنه في الدين الإسلامي قد يصنف "الزاني" من الأتقياء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى? مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ".

هذه الفتوى لم تكن الأولى لـ"الجندي" التي يثير فيها الجدل بين المصريين، فقد سبقتها العديد من التصريحات التي أشعلت غضب الرأي العام، حيث اعتبر الجندي في وقت سابق أن الخمر الذي لا يصل إلى حد السكر ليس به تحريم، وهو ما يعارض قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

كما قال: إن من لا يجلس على القهوة من "علماء الدين" لا يعرف نصف معلومات الدنيا، ولا يعرف شيئًا عن مصر، وأن الموسيقى والغناء لا تلهي عن طاعة الله وأنها ترتقي بالأرواح.

كما أباح الجندي الجماع في نهار رمضان وذكر في إحدى حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون"، العام الماضي أن إقامة العلاقة الزوجية في نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام، عند الإمام أبي حنيفة، وليس عليه لا قضاء ولا كفارة.

وواصل "الجندي" إثارة الرأي العام بعد حديثه عن "زبيبة الصلاة" وقال إنها ليست لها علاقة بقوة إيمان المسلم، لكنها مرض فطري ومشكلة جلدية ناتجة عن دورات المياه وانعدام النظافة داخل المسجد، حسب قوله.

ورأى الجندي أيضًا أن الطلاق لا يقع إلا بختم النسر أي بموافقة الدولة وعند مأذون كما قال إن اللفظ لا يُنهي الزواج، فلا قيمة للتلفظ بالطلاق، لأنه كلام المجتمع، حسب قوله.







