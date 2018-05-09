انفجار بأحد محولات السد العالي

09 مايو 2018 - 04:42 م

تعرض أحد محولات محطة كهرباء السد العالي بأسوان، لانفجار محدود اليوم، الأربعاء، فى أحد العوازل الكهربائية، ما أدى إلى توقف العمل بالمحول بشكل مؤقت.

وأكد المهندس محمد عمرو، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان، فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن انفجارًا محدودًا وقع بأحد عوازل الاختراق جهد 500 كيلو فولت تابع لأحد محولات محطة كهرباء السد العالي.

وأشار "عمرو"، إلى أن الواقعة لم تؤثر على انتظام العمل بمحطة كهرباء السد العالى، موضحًا وجود ثلاثة عوازل كهربائية بالمحول الواحد، تلف واحد بينها نتيجة الانفجار، ولم تسفر الواقعة عن أى خسائر فى الأرواح.



