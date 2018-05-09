  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:01 م
بحث متقدم
النجفة المطلية بالذهب في قاعات اجتماعات وزير التعليم العالي

نجفة مطلية بالذهب تفتح النار على وزير التعليم العالي

الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح

حياة «أبوالفتوح» في خطر

صلاح

هذا دليل اقتراب «صلاح» من الانتقال للريال

سد النهضة

السودان يرد على اتهام مصر له بإفشال مفاوضات «النهضة»

جانب من الحضور في الاحتفال أمس

«رفعت» يتوعد بنشر أسماء المشاركين في احتفال إسرائيل

السد العالي

انفجار بأحد محولات السد العالي

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي

حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

«الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»

خالد الجندي

5 فتاوى أثار بها «الجندي» الرأي العام

باحة الأقصي

يهوديات يقتحمن الأقصي بفساتين احتفال

«رفعت» يتوعد بنشر أسماء المشاركين في احتفال إسرائيل

آخر الأخبار

جانب من الحضور في الاحتفال أمس
جانب من الحضور في الاحتفال أمس

المصريون

أخبار متعلقة
#

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

#

السفارة الأمريكية بإسرائيل تحذر رعاياها من هذا الأمر

#

"عبدالعال" للنواب الغائبين: "هانشر أسمائكم في دوائركم"

#

قتل إسرائيل متظاهرين فلسطينيين ردّ فعلٍ مبالغ فيه

إسرائيل

مصر

احتفال

خالد رفعت

توعد الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، بنشر أسماء المسئولين ورجال الأعمال المصريين الذين شاركوا في الاحتفال الذي أقامته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في أحد الفنادق بميدان التحرير أمس بمناسبة مرور 70 عامًا على «النكبة».

وقال «رفعت» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« حصريا : ترقبوا كشف كامل بأسماء كل من حضر احتفال الخزي والعار فى الريتز كارلتون بمناسبة 70 عام على النكبة !!».

وأكدت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، أن الاحتفال الذي أقامته مساء أمس بفندق بميدان التحرير بمناسبة مرور 70 عامًا على استقلال دولتهم، حضره عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون عن الحكومة المصرية.

وقالت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «أجرت السفارة الإسرائيلية في مصر هذا المساء مراسم استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الـ70 لدولة إسرائيل في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية، وحضر المراسم لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون للحكومة المصرية، واستمتع الضيوف بعشاء إسرائيلي خاص أعده الشيف شاؤول بن أديريت مع فريق طهاة الفندق».

وقال السفير الإسرائيلي بمصر "دافيد جوبرين" في الحفل: "الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثال لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا، ومع ذلك نحن اليوم في أوجّ معركة السلام. هذه المعركة تستوجب التغيير الواسع في الوعي والإدراك وتحتّم خلق جو يسوده التسامح والتعارف على الآخر والصبر، لا شك في أن الأمر يحتاج إلى عملية طويلة ومستمرة ولكنها ضرورية لجعل السلام ينتشر ليس فقط بين الحكومات بل يعمّ أيضا بين الشعوب".

وأضاف السفير: "نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل: لا تعتبر عدوًا بل شريك في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي. وكان الاعتقاد يسود في الماضي أن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة "لعبة خاسرة" بل وجدنا في أوجه التعاون المختلفة ثمارًا يربح منها الجميع. وتشكل اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تخدم مصالح الطرفين دليلا على هذه الثمار. ويبقى الأمل أن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى."


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «العريس» في مران الزمالك
» «وردة» أفضل لاعب أجنبي في اليونان
» رسميًا.. مباراة الزمالك وسموحة بحكام أجانب
» هذا شرط مصر للموافقة على احتفال «ريتز كارلتون» بالقاهرة
» «البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة أياكس
» بالفيديو.. تكريم آمال فهمي بجامعة الدول العربية
» بعد صلاة المغرب بمدينة نصر اليوم.. عزاء أسرة الرحاب
» طلبت ياميش من زوجها.. فألقاها من الطابق الرابع
» بالفيديو.. راهبتان تعذبان 65 طفلا بطريقة وحشية
» نتنياهو يشارك بوتين في مسيرة " الفوج الخالد"
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)