» رسميًا.. مباراة الزمالك وسموحة بحكام أجانب

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أمير سعد
يذكر أن مباراة الزمالك ونظيره سموحة ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في السابعة مساء، بحضور 10 آلاف مشجع.
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