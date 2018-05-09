» رسميًا.. مباراة الزمالك وسموحة بحكام أجانب

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المصريون

الزمالك

سموحة

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على استقدام حكام أجانب لمباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وسموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اتحاد كرة القدم يوافق علي استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر بين سموحة والزمالك علي نفقة نادي سموحة».

يذكر أن مباراة الزمالك ونظيره سموحة ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في السابعة مساء، بحضور 10 آلاف مشجع.

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