السودان يرد على اتهام مصر له بإفشال مفاوضات «النهضة»

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إفشال

أصدرت الحكومة السودانية اليوم، الأربعاء، بيانًا تعرب فيها عن أسفها لاتهام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السودان وإثيوبيا بالتسبب في تعثر المفاوضات الفنية لسد النهضة بأديس أبابا.

وكان "شكري" قد قال في تصريحات صحفية، والإثنين الماضي، إن "ما وصل إلي من اجتماعات اللجنة الفنية لبحث أزمة سد النهضة بأديس أبابا، لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار منذ أكثر من سنة نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي".

وحول ذلك، قالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، في بيان لها، إن "السودان إذ يتساءل عن التعثر والفشل المنسوب له في تصريح الوزير (المصري)، يؤكد موقفه الثابت بضرورة بذل الجهد في إتمام الدراسات المتفق عليها"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضافت الوزارة، أن "التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية المصري تتناقض مع الروح الإيجابية بين البلدين، وتزعم دورا للخرطوم في ما أسماه تعثر محادثات سد النهضة".

وشددت على أن السودان "سيظل واعيا بأبعاد موقفه النظيف وحريصا في كل المفاوضات والاجتماعات، ويقدم رؤيته بصورة موضوعية، متسلحاً بإيمانه العميق أن الفهم العلمي والتعاون الصادق واحترام الآخرين هو السبيل الأوحد لتجاوز كل التحديات".

واحتضنت العاصمة الإثيوبية، السبت الماضي، اجتماع ثلاثي لوزراء المياه والري السوداني والمصري والإثيوبي، لبحث أزمة "سد النهضة"، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.



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