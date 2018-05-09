الحكومة توافق على قرض بـ8 ملايين يورو

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الحكومة

قرض

السكك الحديدية

تطوير

وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على قرض بقيمة 8 ملايين يورو، من النمسا، بفترة سماح 66 شهرًا وفترة سداد 15 سنة، لإعادة تأهيل قضبان السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل، هشام عرفات، إلى أنه سيتم استقدام 4 ماكينات من النمسا للمساعدة في إتمام عمليات التحويلات على القضبان، والتي يبلغ إجمالي طولها في مصر 1200 كم من السكك الحديدية، لتغييرها بقضبان حديثة بأحمال أعلى، وخاصة فيما يتعلق بقطارات البضائع.

ورجح وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن يتم الانتهاء من أعمال التحديث للقضبان خلال 36 شهرًا، مؤكدًا أنه بانتهاء هذه المشروعات سيتم رفع معدلات الأمان في السكة الحديد في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على معامل الأمان.

وأضاف أن قضبان السكة الحديد تحتاج إلى تطوير منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن هناك مسافات كبيرة لم يتم تطويرها منذ إقامة السكك الحديدية خلال حقبة الاحتلال الإنجليزي.

وأوضح وزير النقل، أنه من المتوقع الانتهاء من تحديث بعض الخطوط، ومنها خطوط "القاهرة، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، وبورسعيد" خلال شهر يناير 2020.



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