هذا دليل انتقال «صلاح» للريال

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محمد صلاح

ليفربول

صلاح

بات النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك حسبما كشفت صحيفة "آس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن توصل ليفربول لاتفاق مع نبيل فقير قائد ليون الفرنسى للانضمام إلى صفوف "الريدز" بداية من الموسم المقبل، فى صفقة ينتظر أن تكلف خزينة النادى نحو 70 مليون يورو، ويعد مؤشراً على اقتراب محمد صلاح من ارتداء قميص ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة المقربة من نادى ريال مدريد، أن صفقة التعاقد مع محمد صلاح من المتوقع أن تكلف خزينة الريال نحو 200 مليون يورو، بعد تعاقد ليفربول مع بديل اللاعب المصرى وهو نبيل فقير.

وأشارت الصحيفة، إلى نية ريال مدريد فى الاستغناء عن عدد ليس بقليل من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزهم كريم بنزيما وجاريث بيل بجانب تدعيم صفوف الفريق الملكى بصفقات سوبر أبرزها محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.

وحصل محمد صلاح مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون أول لاعب مصرى وثاني لاعب عربى وأفريقى فى التاريخ يحصد تلك الجائزة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب من جانب رابطة الكتاب الإنجليز.

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