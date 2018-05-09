"من كحك الفرح للاختفاء" قصة غياب عروسة كفر الشيخ

09 مايو 2018 - 05:46 م

"شيرين رمضان شعبان"، طالبة بالصف الثاني الثانوي الصناعي، في مدرسة بيلا الثانوية الصناعية بكفر الشيخ، خرجت من المنزل منذ 4 أيام لحجز كعك فرحها ولم تعد مرة أخري إلي المنزل، حالة من الرعب والخوف يعيشها أهل "شيرين" عقب اختفاء ابنتهم، أثناء ذهابها للمدرسة لأداء امتحانات نهاية العام.

يقول أحد أقاربها "راحت مع أمها يحجزوا لتجهيزات الكحك والبسكويت عشان فرحها بعد العيد، وبعدها سابتها وراحت امتحانها"، مضيفًا أن أهالي القرية كلهم في حالة قلق بسببها.

البداية كانت يوم 5 مايو الجاري، عندما توجهت شيرين برفقة والدتها لقرية الكراكات، التابعة لمركز بيلا، للاتفاق مع متخصص في صناعة وخبز الكحك والبسكويت، للتجهيز لزفافها، والذي تحدد في عيد الفطر المقبل، وأمرتها والدتها، بالتوجه لمدرستها، لأداء الامتحان".

وفي "نفس هذا اليوم، تلقت والدتها اتصالًا من زميلاتها، يستفسرن عن سبب تخلفها لأداء الامتحان، ما أصاب والدتها بالدهشة، وأبلغتهن أنها توجهت فعلًا للامتحان، ولكن زميلاتها أبلغن والدتها، أنها لم تحضر الامتحان، وكان الاتصال حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، لتنقلب الأمور، رأسًا على عقب، وبدأت عملية البحث عنها، على مدار 4 أيام، ولم يظهر لها أثرًا".

وعلي الفور توجه أهالي شيرين لمركز شرطة بيلا، وحررت الأسرة المحضر رقم 2486 لسنة 2018، إداري مركز شرطة بيلا، بشأن غيابها، وجاري أنها إجراءات عمل تتبع لهاتفها المحمول، وتفريغ آخر مكالمات أجرتها.

وبسبب اختفاء شيرين تعرض والداها لغيبوبة كبد، ويرقد الآن على فراشه غير واعٍ ما يجرى، مع تعرض والدتها لحالة انهيار تام، وترفض التحدث مع أحد.