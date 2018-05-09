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نجفة مطلية بالذهب تفتح النار على وزير التعليم العالي

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النجفة المطلية بالذهب في قاعات اجتماعات وزير التعليم العالي
النجفة المطلية بالذهب في قاعات اجتماعات وزير التعليم العالي

المصريون

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وزير التعليم العالي

كريستال

نجفة

إسراف

تسبب إعلان شركة «قنديل مصر» المتخصصة في صناعة النجف الكريستال، عن تنفيذها لنجفة مطلية بالذهب لقاعة اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، في شن هجوم عنيف على وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار.

وقال الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :« نجفة كريستال نفذتها قنديل مصر خصيصاً لقاعة اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات فى القاهرة، مصنوعة من النحاس المطلى بالذهب الخالص ويبلغ طولها ثمان أمتار أما عرضها فيبلغ 120 سنتيمتراً».

وتابعت :« إذا كان لديك مشروع تريد تنفيذه، تواصل معنا وسيتم تقديم عرض أسعار لمشروعك مع توفير إمكانية معاينة مكان التركيب مجاناً».

وظهرت حالة من الغضب العارم وسط النشطاء في تعليقاتهم على المنشور، بسبب ما وصفوها بالتبزير على المظاهر في حين أن الرئيس أعلن منذ سنوات إلتزام الحكومة بحالة التقشف في المصاريف.

كما هاجم النشطاء الوزير بسبب حالة الغلاء التي يعاني منها المواطنين في الأسعار، في حين أنه يصرف مبالغ كبيرة لا داعي لها على قاعات اجتماعات له مع رؤساء الجامعات والذي يمكن أن يحدث مرة في الشهر.


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