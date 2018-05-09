  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:47 م
بحث متقدم
النائبة ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم و البحث العلمى

أول رد برلماني على «نجفة» وزير التعليم العالي

السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته

رجل أعمال مصري يشارك في تقطيع «تورتة» حفل إسرائيل

النجفة المطلية بالذهب في قاعات اجتماعات وزير التعليم العالي

نجفة مطلية بالذهب تفتح النار على وزير التعليم العالي

عبدالمنعم أبوالفتوح

حياة «أبوالفتوح» في خطر

صلاح

هذا دليل انتقال «صلاح» للريال

سد النهضة

السودان يرد على اتهام مصر له بإفشال مفاوضات «النهضة»

جانب من الحضور في الاحتفال أمس

«رفعت» يتوعد بنشر أسماء المشاركين في احتفال إسرائيل

حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

«الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»

خالد الجندي

5 فتاوى أثار بها «الجندي» الرأي العام

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي

تعرف عليه..

رجل أعمال مصري يشارك في تقطيع «تورتة» حفل إسرائيل

آخر الأخبار

السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته
السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته

المصريون

أخبار متعلقة
#

بالصور.. إسرائيل تحيي ذكرى شهداء مصر في حرب النكبة

#

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

#

إسرائيل دعت 100 نائب للاحتفال باستقلالها في قلب القاهرة

#

كلب "دوبرمان" يكشف مفاجأة في "مذبحة الرحاب"

إسرائيل

حفل

رجال الأعمال

علاء عرفة

أثار الحفل الذي أقامته السفارة الإسرائيلية في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل بقلب القاهرة مساء أمس الثلاثاء بمناسبة ذكرى قيام إسرائيل سخط قطاع كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة الإسرائيلية في بيان نشرته بالعربية على صفحتها على فيسبوك، إنها أقامت حفل استقبال ”بمناسبة عيد الاستقلال السبعين لدولة إسرائيل“ في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالقاهرة. وأضافت أن الحفل حضره ”لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون للحكومة المصرية“.

وهذا أول حفل تقيمه السفارة الإسرائيلية بفندق كبير بالقاهرة فقد جرت العادة أن تقيم السفارة حفلاتها وفعاليتها على نطاق محدود بمقر إقامة السفير.

وهو أيضا أول حفل كبير تقيمه السفارة منذ 2011 بعدما هاجم متظاهرون مبناها في القاهرة في سبتمبر أيلول من نفس العام وإنزالهم للعلم الإسرائيلي من على البناية التي كانت توجد بها السفارة في مشهد بدا محرجا بشدة للسلطات الأمنية المصرية والحكومة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم الأحد إن معارضين للتطبيع مع إسرائيل طالبوا بإلغاء الحفل كما حاول مسؤولون مصريون إلغاءه تحت ذريعة الأسباب الأمنية لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وشكر السفير الإسرائيلي لدى مصر دافيد جوفرين، في كلمة ألقاها باللغة العربية خلال الحفل يوم الثلاثاء، السلطات المصرية وأجهزة الأمن على إتاحة الفرصة لإقامة الحفل.

وأظهرت مجموعة الصور التي نشرتها السفارة للحفل مشاركة رجل الأعمال علاء عرفة الممثل الإقليمي لشركة دولفينوس للسفير الإسرائيلي في تقطيع كعكة الحفل.

وكانت مصر وإسرائيل أبرمتا اتفاقا مثيرا للجدل لتصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2005 وانتهى الاتفاق بسبب تكرار استهداف متشددين إسلاميين ينشطون في محافظة شمال سيناء المصرية لأنابيب نقل الغاز عقب انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك.

ولم يقتصر الغضب من الحفل على المستوى الشعبي. فقد حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان الذين تلقوا دعوات من السفارة الإسرائيلية من المشاركة في الحفل.

وقال النائب مصطفى بكري، وهو من أشد المؤيدين للحكومة، على تويتر يوم الثلاثاء ”كل مصري سيذهب إلي حفل السفارة الإسرائيلية الذي سيقام اليوم في القاهرة في ذكري احتلال إسرائيل لفلسطين، عليه أن يعرف أنه بذلك يوجه طعنه لأهلنا الذين يواجهون العدو الصهيوني بصدورهم العارية، وكأنه ينسى أو يتجاهل دماء الشهداء والأسرى المصريين الذين استشهدوا علي يد القتلة الصهاينة“.

وحذر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين من المشاركة، وقالوا إن الصحفيين المدعوين للحفل يعرضون أنفسهم للشطب من جداول النقابة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "القرنى" وأئمة مساجد ليفربول: "صلاح" نفى عنا الوحشية والإرهاب
» الريال الإيراني يفقد نصف قيمته في سنة واحدة
» «كلبشة» سيارة إسعاف أثناء إحضار المريض
» المنتخب يطلب جواز سفر ثنائي الزمالك
» بالفيديو.. أغنية حسام غالي في مهرجان اعتزاله
» مخاطر ارتفاع الدين الخارجي على مصر
» رسالة «جلال» للاعبي الزمالك قبل نهائي كأس مصر
» هذا شرط مصر للموافقة على احتفال «ريتز كارلتون» بالقاهرة
» «العريس» في مران الزمالك
» «أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي
» "من كحك الفرح للاختفاء" قصة غياب عروسة كفر الشيخ

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:14 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)