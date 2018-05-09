» «كلبشة» سيارة إسعاف أثناء إحضار المريض

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المنيا

عرض الإعلامي رامي رضوان، صورًا ظهرت فيها سيارة إسعاف حصلت على مخالفة "كلبش"، في الطريق العام، أمام مركز لرعاية الأطفال حديثي الولادة في المنيا.

وقال "رضوان"، خلال تقديم برنامجه "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc ": "في واقعة غريبة سيارة إسعاف وقفت أمام مركز رعاية أطفال حديثي ولادة، وصعد المسعفون لنقل طفل لمركز بني مزار، وخلال نقل الطفل فوجئ المسعفون بكلبشة السيارة".

وعلق رضوان على الواقع: "ممكن نقول مكلبش سيارات الإسعاف خالص، وهو ده الصح.. دي عربية طوارئ سبنا العربيات كلها وبنكلبش الإسعاف".



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