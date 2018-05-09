  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:47 م
بحث متقدم
النائبة ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم و البحث العلمى

أول رد برلماني على «نجفة» وزير التعليم العالي

السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته

رجل أعمال مصري يشارك في تقطيع «تورتة» حفل إسرائيل

النجفة المطلية بالذهب في قاعات اجتماعات وزير التعليم العالي

نجفة مطلية بالذهب تفتح النار على وزير التعليم العالي

عبدالمنعم أبوالفتوح

حياة «أبوالفتوح» في خطر

صلاح

هذا دليل انتقال «صلاح» للريال

سد النهضة

السودان يرد على اتهام مصر له بإفشال مفاوضات «النهضة»

جانب من الحضور في الاحتفال أمس

«رفعت» يتوعد بنشر أسماء المشاركين في احتفال إسرائيل

حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

«الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»

خالد الجندي

5 فتاوى أثار بها «الجندي» الرأي العام

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي

مطالب حقوقية بالإفراج عن «هشام جعفر»

الحياة السياسية

هشام جعفر
هشام جعفر

حسن علام

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من محامي «جنينة» على انضمام «الديب» للدفاع

#

الاتحاد الأوروبي يرحب بإفراج الخرطوم عن معتقلين سياسيين

#

ترحيب أوروبي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالسودان

#

الأسواني: هذا ما أعرفه عن هشام جنينة

القانون

الدستور

العفو الدولية

الصحفي

هشام جعفر

طالب حقوقيون ومنظمات دولية، بالإفراج الفوري عن الصحفي هشام جعفر، لاسيما بعد تخطيه حاجز الحبس الاحتياطي، وتدهور حالته الصحية، والتي تزداد سوءً يومًا تلو الآخر.

حسين حسن، ‎المقرر القانوني لـ "تكتل القوى الثورية والاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، استنكر استمرار حبس «جعفر»، على الرغم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، دعا «حسن»، السلطة إلى سرعة الإفراج عن جعفر، وعن كافة المحبوسين، الذين انتهت مدة حبسهم الاحتياطي، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أن تجد حلًا داخليًا لتلك الأزمة، بدلًا من الضغط عليها بسبب ذلك الملف.

المحامي الحقوقي، لفت إلى أن المجتمع الدولي يستغل ذلك الملف، من أجل ممارسة بعض الضغوط على النظام داخل مصر من أجل تحقيق أغراض وأهداف معينة، منوهًا بأنه في كثير من الأحيان تكون الإدانة الدولية بغرض تحقيق مصالحهم وليس الحفاظ على حقوق الإنسان كما يدعون، ومن ثم لابد على النظام أن يوجد حلًا داخليًا لتلك القضية.

أما، منظمة العفو الدولية، أطلقت حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنه، بعد تخطيه حاجز الحبس الاحتياطي واحتجازه خارج إطار القانون في سجن العقرب رغم ظروف المرضية –بحسب بيانها.

وقالت المنظمة «يعاني الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر من الحبس الانفرادي لأكثر من عامين في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالتعذيب بسبب تعبيره عن آراءه بسلمية».

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون، ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر.

«جعفر» أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر 2015، ووجهت له النيابة العامة، تهم الانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "القرنى" وأئمة مساجد ليفربول: "صلاح" نفى عنا الوحشية والإرهاب
» الريال الإيراني يفقد نصف قيمته في سنة واحدة
» «كلبشة» سيارة إسعاف أثناء إحضار المريض
» المنتخب يطلب جواز سفر ثنائي الزمالك
» بالفيديو.. أغنية حسام غالي في مهرجان اعتزاله
» مخاطر ارتفاع الدين الخارجي على مصر
» رسالة «جلال» للاعبي الزمالك قبل نهائي كأس مصر
» هذا شرط مصر للموافقة على احتفال «ريتز كارلتون» بالقاهرة
» «العريس» في مران الزمالك
» «أبوالغيط»: المنطقة بحاجة لمراجعة اتفاق إيران النووي
» "من كحك الفرح للاختفاء" قصة غياب عروسة كفر الشيخ

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:14 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)