» صورة.. «فيفا» تطلب مساعدة «النني»

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فيفا

أرسنال

محمد النني

النني

داعب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخاص بكأس العالم، اليوم، الأربعاء، المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مطلوب مساعدة الكابتن محمد النني».

كان النني نشر تغريدة لكتيب يحمل أسماء جميع لاعبي المنتخب المصري المشاركة في مونديال روسيا خلال شهر يونيو المقبل، وطلب من الجماهير مساعدته في إيجاد نفسه داخل الكتيب.

جدير بالذكر أن محمد النني يغيب عن المشاركة مع الجانرز في الوقت الحالي بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة ويست هام، ضمن فعاليات الجولة الـ35، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».


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