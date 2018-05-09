سفير مصر بتل أبيب يشارك في مؤتمر «الأمن القومي لإسرائيل»

09 مايو 2018 - 07:58 م

شارك السفير المصري في إسرائيل حازم خيرت، اليوم الأربعاء، في المؤتمر السنوي لمركز "هيرتسليا" للدراسات.

ومؤتمر "هيرتسليا" هو أحد أهم المؤتمرات السنوية التي تنظم في إسرائيل ويناقش إستراتيجية الأمن القومي لإسرائيل، وتشهد مشاركة رفيعة من العديد من السياسيين والأكاديميين الدوليين.

وأكد خيرت في كلمته على الثوابت المصرية إزاء القضية الفلسطينية، التي سيظل هدف تسويتها على رأس الأولويات العربية، مشددا على الرؤية المصرية القائمة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية طبقا لقرارات الشرعية الدولية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن حل الدولتين يظل الحل الأمثل لتحقيق السلام الشامل والعادل، والذى يضمن تحقيق الاستقرار والأمن الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لـ"RT".

وأوضح خيرت أن مبادرة السلام العربية تظل المرجعية الأولى التي يمكن على أساسها تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مبينا أن الدول العربية جميعها أقرت تلك المبادرة في قمة بيروت عام 2002.

وشدد سفير مصر بتل أبيب على ضرورة الوقف الكامل والفوري للاستيطان في الضفة الغربية، باعتباره يقوض مبدأ حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، وضرورة تخفيف بل ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة باعتبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.



