» مهاتير محمد يعلن فوزه بتشكيل الحكومة الماليزية

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ماليزيا

مهاتير محمد

انتخابات ماليزيا

أعلن السياسي الماليزي مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، أن تحالف المعارضة الذي يقوده في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء فاز بعدد من المقاعد في البرلمان يكفل له تشكيل الحكومة القادمة.

وأظهرت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات أن تحالف "باريسان" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق حصل حتى الآن على 25 مقعدا مقابل 16 لتحالف "مهاتير" من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 222، وفق وكالة "رويترز".

وأظهرت إحصاءات غير رسمية لوسائل الإعلام أرقاما مختلفة، ووضع أحدها المعارضة في الصدارة.

ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى تحقيق أغلبية بسيطة من 112 مقعدا لتشكيل الحكومة، وهو رقم يعتقد "مهاتير" صاحب الـ92 عاما وتحالف الأمل بقيادته أنه فاز به.

وقال "مهاتير" للصحفيين مشيرا إلى تحالف رئيس الوزراء "نعتقد بناء على إحصاءاتنا الرسمية أنهم متأخرون بفارق كبير. الأرجح أنهم لن يشكلوا الحكومة".


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