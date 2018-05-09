سلفي: "صلاح" ليس سفيرًا للإسلام.. لكشفه عن فخذيه فى الملاعب

09 مايو 2018 - 08:17 م

أثارت تصريحات الداعية السلفى"هشام البيلى"، موجة من الانتقادات الواسعة وردود الأفعال الغاضبة، التى هاجم فيها بشدة لاعب المنتخب المصرى وليفربول محمد صلاح.

البيلى، دعا محمد صلاح، إلى التوبة عما يفعله من لعب الكرة، مؤكدًا أن ما يفعله لا يفيد الإسلام، وأنه لا يعتبر بانجازاته سفيرًا للإسلام، بحسب قوله.

هجوم الداعية السلفى هشام البيلى، على لاعب المنتخب المصرى وليفربول محمد صلاح، جاء فى إحدى دروسه بمسجد "الرى" بكفر الشيخ، داعيًا إياه إلى التوبة عما يفعله من لعب الكرة ، وأن ما يفعله لا يفيد الإسلام.

وقال فى رده على سؤال هل أسهم محمد صلاح، بما يفعله فى الإسلام؟ فأجاب قائلًا: "هذا اللاعب يقوم بعمل مخالفات شرعية كثيرة لا تجوز، ولا يعتبر سفيرًا للإسلام لأنه يسجد بعد إحرازه الأهداف، وعليه أن يترك اللعب، وأن يتوب إلى الله، وإذا أراد أن يمثل الإسلام فليمثله من خلال تعلم العمل الشرعى.

واستطرد فى استنكاره قائلاً: لقد وصل الأمر لهذا الدرك بأن نعتقد أن هذا اللاعب بالمعصية التى يرتكبها بداية من إظهار فخذيه، والمقامرات التى تحدث فى اللعب، وربما تضييعه لبعض الصلوات، وإقراره الاختلاط المحرم فى المدرجات، فهل بعد هذا نعتبره داعية؟.

وتساءل قائلاً: ما الفرق بين ما يفعله النجم محمد صلاح ومن يسرق أو يقتل وهو يقول متعجبًا: محمد صلاح يسجد شكرًا على هدف أحرزه، فهل يسجد سارق لإحرازه مال؟، وهل يسجد القاتل لما ينجح فى جريمته ويهرب أيضًا؟.

الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف - قرر وقف مدير إدارة المساجد ببيلا عن العمل وتحويله للتحقيق، وكذلك إحالة مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ للتحقيق، بعد الدرس الذى ألقاه الداعية السلفى هشام البيلى فى مسجد "الرى" بمدينة "بيلا" بالمحافظة.

ولم تتوقف ردود الأفعال الرسمية عند هذا الحد بل صرح الشيخ جابر طايع –المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف- بأن الوزارة لن تقبل بمثل هذه التصريحات التى تخالف منهج الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الوسطى، والذى يحارب التشدد والتبديع.

فيما صرح الدكتور عبدالله النجار –عضو مجمع البحوث الإسلامية- فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" بأن هذا الداعية السلفى عليه أن يتوب عن قوله ويتراجع عنه، لأن من يتحدث بالحلال والحرام عليه أن يكون دارسًا للفقه بشكل صحيح.

وأضاف، أن محمد صلاح، حول الرياضة إلى قيمة أخلاقية إسلامية، خاصة أنه نشأ فى بيئة ريفية متدينة ويتخلق بأخلاق الإسلام، وعمل من الخير فى بلده ما لم يفعله الكثير.